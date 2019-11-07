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Pentagon: YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı-Pentagon Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamayacaklarını belirtti.

07.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:00

Pentagon Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman'a, Milli Savunma Bakanı Akar'ın, "YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini" belirttiği açıklaması soruldu. Sözcü, "Bu konuda tam netlik yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini açıklamasının ardından açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Hoffman,YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamayacaklarını belirtti.

"ABD SORUMLU ÇEKİLMEDEN DEĞİL"

ABD'nin bu bölgeden askerlerini çektiği için gözlem yapamadığını söyleyen Hoffman, ABD'nin YPG'nin çekilmesinden sorumlu olmadığını savundu.

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Pentagon: YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon Sözcüsü, SDG, YPG, Dünya, Güncel


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