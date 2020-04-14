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Pentagondan Meksika duvarı için 569 milyon dolarlık yeni sözleşme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin Meksika sınırına örülecek duvarın 17 millik (28 kilometre) kısmının inşası için Montana merkezli bir şirketle 569 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

14.04.2020 02:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:54
Pentagondan Meksika duvarı için 569 milyon dolarlık yeni sözleşme
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin Meksika sınırına örülecek duvarın 17 millik (28 kilometre) kısmının inşası için Montana merkezli bir şirketle 569 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu duvarın California'nın San Diego ve El Centro şehirlerinde inşa edileceği aktarıldı.
İnşaatın 30 Haziran 2021'de biteceği ifade edilen açıklamada, 569 milyon doların ABD Kara Kuvvetleri 2020 mali yılı bütçesinden karşılanacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde mülteci ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Meksika sınırına duvar öreceğini ve duvarın parasını Meksika'dan alınacağını söylemişti.
Orta Amerika ülkelerinden 2018 yılında onbinlerce insan mülteci akını başlatması üzerine Trump, duvar inşasının başlaması için talimat vermiş ve bunun için Pentagon bütçesinin kullanılacağını açıklamıştı.
Pentagon daha önce duvarın Teksas ve California eyaletlerin inşa edilen kısımları için de Savunma Bakanlığı inşaat bütçesinden kesintiler yapmıştı..

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
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