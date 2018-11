People Make The Brand 2018 İçin Geri Sayım Başladı

İş dünyasının insana bakışını her yıl araştırmalar ve sektörün güçlü isimleri ile birlikte ele alan Türkiye'nin en önemli işveren markası konferansı People Make The Brand, 6. Yılında alanında uzman isimlerle "organizasyonel kültür"ü ele alıyor.Universum Orta Doğu Direktörü ve Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran'ın açılışını yapacağı konferansın moderatörlüğünü Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yürütecek.Konferansın konuşmacıları arasında, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Abdi İbrahim CEO'su Dr. Süha Taşpolatoğlu, Futurebright Araştırma Kurucusu ve Ortağı Akan Abdula, Adel Genel Müdürü Evrim Hizaler, The Tap in Team Kurucusu Erin Willett, Universum Stratejik Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli, Gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Universum Global Strateji Başkanı Richard Mosley, Nöro Sağlık Beyin Araştırma Uygulama Merkezi Kurucusu ve Yönetici Ortağı Uzm Dr. Kerem Dündar, Garanti Bankası yöneticileri Derya Özet Yalgı, Feryal Kalafatoğlu, Kerem Abuç yer alacak.Konferans bu yıl bir ilke imza atarak yepyeni markası "People Make The Brand Campus" ile gençlere de özel bir oturum düzenliyor. Her yıl merakla beklenen konferans yaklaşık 200 üniversite öğrencisini bir araya getirecek.Yalnızca öğrencilerin katılımına açık olacak People Make The Brand Campus programında ise Evrim Kuran, Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve ATÖLYE Kurucu Ortağı Kerem Alper konuşmacı olarak yer alacak.Garanti Bankası'nın ana sponsorluğu, Abdi İbrahim ve Adel'in sponsorluğu ile Universum Orta Doğu iş ortağı Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand, 30 Kasım'da Fairmont Quasar İstanbul'da iş dünyasının yöneticilerini ağırlayacak.