People make the brand'e ilgi büyük oldu

Markayı inşa edenin insan olduğu fikriyle, işi insan olan her sektörden profesyonele, akademisyene, araştırmacıya, girişimciye ilham vermeye devam eden Türkiye'nin en önemli işveren markası konferansı People Make The Brand'in yedincisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen organizasyonlarından profesyonellerin katıldığı ve bu yılki ana teması "Psikolojik Sermaye" olan konferans, unutulmaz konuşmalara sahne oldu.

People Make The Brand'in yaratıcısı ve küratörü Evrim Kuran'ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansın moderatörlüğünü bu yıl da Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yaptı.

People Make The Brand 2019 Ana Sponsoru Garanti BBVA İç İletişim ve İşveren Markası Yöneticisi Feryal Kalafatoğlu Bozkurt, konuşmasında kurumları ortak akılla psikolojik sermayeyi geliştirecek bir insiyatife davet etti.

Konferansın konuşmacıları arasında yer alan eğitim bilimci, yazar Dr. Özgür Bolat, mutsuzluğun kriz haline dönüşmemesi için psikolojik sermayeyi duygusal sermaye ile beslemek gerektiğinin altını çizdi.

Konferansta, Universum Türkiye'nin En Çekici İşverenleri 2019 Araştırması'na dair önemli içgörüleri uluslararası karşılaştırmaları ile paylaşan Universum Stratejik Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli konuşmasında; "Gençler, şirketlerde en çok profesyonel eğitim ve gelişime önem veriyorlar; kendilerini geliştirirken mutlu olmalarının sırrı ise liderleri tarafından desteklenmeleri" dedi.

Konuşmasında, pozitif psikolojik sermayenin bireyler, liderler ve markalar için olan önemini anlatan KFC Türkiye Genel Müdürü Tunç Tunaveli, fırtına dönemlerinde olumlu tavırlarını koruyan liderlerin, zorluklardan fırsatlar yaratabileceğine değindi.

Kendi hayallerinden yola çıkarak yarattığı Puduhepa ve Kız Kardeşleri markasının hikayesini anlatan girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu, "Bir şeyi sadece hayal etmek gerçekleşmesi için yeterli değil, çaba da gerekiyor. Belki hayaller değişebilir ama çabalamaya devam etmek gerekiyor" diyerek katılımcılara ilham verdi.

Konuşmasında psikolojik sermayenin "umut ve iyimserlik" bileşenini ele alan iş insanı ve girişimci Gözde Akpınar, "İyimserlik her zaman yeterli olmaz. Farkındalıkla desteklenmiş iyimserlik gerekir" dedi.

Boston Orthodontics Kurucusu Dr. Elif Keser, hayattaki iniş çıkışları ekseninde "yılmazlık için gereken tavrı" anlattı ve sözlerine şöyle devam etti: "Kendi beynimizi, kendi yılmazlığımızı çalıştırarak bir sonraki düşüşün üstesinden daha rahat gelebiliriz."

Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü sahibi öğretmen Dilek Livaneli, "Eğer umudunuz varsa korkmayın, deniz olmayan yerde umut olmak adına martı olun." diyerek umutsuzluğu yok saymanın önemine vurgu yaptı.

Serdar Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, sokak kültürü ve öteki gençliği anlatan gazeteci, yazar gazeteci, yazar Önder Abay, "Öteki gençlik, öfkeli gençlik diye tarif edilen gençlerin en büyük özelliği kendi kültürlerine bağlı olmaları. Bu gençler aynı zamanda diğer kültürlere de açıklar" dedi.

Geleceği hayal etme veya görselleştirmede, yeni bir işe, göreve, projeye başlarken veri ve içgörünün nasıl hizmet ettiğini anlatan Stepstone Genel Müdürü ve Universum Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Azoz, şunların altını çizdi: "Kontrol edemeyeceklerinizle vakit kaybetmeyin. Kontrol edebildiklerinizi görselleştirin ve senaryoları belirleyin."

Psikolog, yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, "İyi hayatın en iyi belirleyicisi tutumdur. Tutum problemleri fırsata dönüştürmenin anahtarıdır"diyerek psikolojik sermayenin "özyeterlilik" bileşenine değindi.

CAMPUS YİNE TAM PUAN ALDI

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve yalnızca öğrencilerin katılımına açık olacak People Make The Brand Campus oturumu dopdolu içeriğiyle yine katılımcılardan tam puan aldı. People Make The Brand - Campus programı "Tezgahçılar" Kurucusu Burçak Yıldırım Orhan'ın öğrenciler için tasarladığı yarışma ile başladı. Serdar Turan'ın moderatörlüğünde Evrim Kuran, Yusuf Azoz, M. Serdar Kuzuloğlu, Acar Baltaş'ın katıldığı "İçindeki Değer" paneli dikkatle takip edildi. Panelin ardından sözü Dr. Kerem Dündar alarak, "Liderliğe giden yol sırasıyla öğrenme, tekrar, uygulama ve takım olmaktan geçiyor. Bu yolda tek yapmanız gereken sabretmek" dedi.

Bu yıl konferansa gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten People Make The Brand'in yaratıcısı ve küratörü Evrim Kuran, "Yedinci kez düzenlediğimiz Türkiye'nin en önemli işveren markası konferansı People Make The Brand, yine insan kaynakları, pazarlama ve iletişim dünyasının güçlü isimlerini bir araya getirdi. Bu yıl tahminlerimizin üzerindeki katılım ve ilginin bizi çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. People Make The Brand'in yıllardır üstlendiği ve bir misyon halini alan "iş dünyasının insana bakışı" nı bu yıl dört bileşeniyle "Psikolojik Sermaye" ana teması üzerinden ele aldık. Konferansımızda işveren markalarına dedik ki; önümüzdeki yıllarda iş dünyasının önemli konularının başında yer alacak ve şirketlerin sürdürülebilirliklerini etkileyecek olan "psikolojik sermaye" duygusal sermaye üzerinde yükselir. Psikolojik sermayenin dört bileşeni olan "umut, özyeterlilik, yılmazlık ve iyimserlik" geliştirilirse yedi kere düşer sekiz kere kalkarız.Her yıl People Make The Brand Konferansı ile birlikte dünyanın önemli işveren markalarını bir araya getirmeye ve işveren markalarının geleceğini şekillendirecek ipuçlarını sunmaya devam edeceğiz." dedi.