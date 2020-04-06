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Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.

06.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:24
Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya 'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manchester City, Josep Guardiola, İspanya, Güncel
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