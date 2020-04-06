Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.
06.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:24
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Manchester City, Josep Guardiola, İspanya, Güncel