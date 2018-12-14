14 Aralık 2018, 17:54
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İngiliz Devi Manchester City, Ocak Ayında Transfer Yapmayacak

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Ocak ayında transfer yapmayacağız." dedi.

Premier Lig ekiplerinden Manchster City'de Teknik Direktör Guardiola, radikal bir karara imza attı. Everton maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, "Ocak ayında hiçbir transfer yapmayacağız." dedi.

3 SEZONDA TRANSFERE 600 MİLYON EURO HARCADILAR

Maviler, transfere son 3 sezonda yaklaşık 600 milyon euro harcamıştı. Öte yandan Everton forması giyen Cenk Tosun, Manchester City maçında da yedek kulübesinde başlayacak. Teknik Direktör Marco Silva, son haftalarda olduğu gibi zorlu maçta da Richarlison'a forma şansı verecek.

Manchester City,Josep Guardiola
14 Aralık 2018 Cuma 17:54



YORUMLAR (3)
X: Footballeaks böyle göz) korkutur
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EMRE: Bizim yönetim koskoca City bile transfer yapmıyor bizde yapmayacağız derse şaşırmayın güzel Galatasaraylılar :)
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SEDAT: bakan bey haklı. Sinyalizasyon şart değil! Mesala apaçiler kulaklarını raylara dayayıp trenin gelip gelmediğini anlıyolardı. Adeta
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