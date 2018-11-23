23 Kasım 2018, 14:47
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Pepe, Ankaragücü Maçında Yok!

Pepe, Ankaragücü Maçında Yok!

Beşiktaş yaptığı resmi açıklamada Portekizli oyuncusu Pepe'de yırtık tespit edildiğini belirtti. Yıldız oyuncu yarın oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Babel'in 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Pepe'den de kötü haber geldi.
Siyah beyazlı ekip yaptığı resmi açıklamayla milli takımda sakatlanan Pepe'de yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan açıklama;
" Portekiz'in Polonya ile oynadığı maçta  sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine başlanmıştır" denildi.

Babel,Beşiktaş

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