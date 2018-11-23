Pepe, Ankaragücü Maçında Yok!

Beşiktaş
'ta Babel
'in 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Pepe'den de kötü haber geldi.
Siyah beyazlı ekip yaptığı resmi açıklamayla milli takımda sakatlanan Pepe'de yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan açıklama;
Babel,Beşiktaş
" Portekiz
'in Polonya
ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto
'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. İstanbul
'a dönen Pepe'nin tedavisine başlanmıştır" denildi.