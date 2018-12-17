Beşiktaş'ın Yollarını Ayırdığı Pepe, İngiliz Takımı Wolverhampton'la Görüşüyor

Beşiktaş'la karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshedecek olan Pepe, devre arasında yeni bir maceraya atılmanın hesaplarını yapıyor.

ÇİNLİLER İSTİYOR

Portekizli savunmacıyla ilgili olarak ilk teklif Porto'dan gelirken, birçok Çin kulübü de yıldız savunmacıyı kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Ancak Pepe'nin, sözleşme fesih şartlarını kulüpler görüşmeye başlamasının ardından, bu futbolcuya yeni bir teklif geldi.

WOLVERHAMPTON DA PEŞİNE DÜŞTÜ

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Wolverhampton, Pepe'yi devre arasında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: İHA