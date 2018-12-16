Türkiye
'nin Milli çizgi film karakteri Pepee Bursa
'da düzenlenen "Pepee ile Kışa Merhaba Çocuk Şenliği" gösterisiyle sahne aldı. Merinos Atatürk
Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe küçük yaştaki çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.
Gösteride dillerden düşmeyen büyük küçük herkesin ezbere bildiği şarkılarda oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.
Pepee ve arkadaşlarının müzikler eşliğinde yaptıklarıdans zaman zaman çozuklarda katılarak eğlendi.
Gösterinin sonunda çocukları selamlayan Pepee ve diğer karakterler çocuklardan alkış topladı.
Türkiye,Bursa,Pepee
16 Aralık 2018 Pazar 16:57