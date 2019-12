Pepee'nin yaratıcısından yeni karakter pakiki

TÜRKİYE'den doğan ve dünya çocuklarına ulaşan çizgi film karakteri Pepee 'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç ve ekibi, yeni kukla karakterleri Pakiki'yi düzenledikleri bir basın toplantısı ile tanıttı.Tüm dünyada büyük beğeni toplayan Pepee karakterinin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç ve Düşyeri ekibi, bir ilke daha imza attı. Pepee'den farklı olarak animasyon değil kukla karakteri olan Pakiki, okul öncesi yaş çocuklarının sordukları tüm soruların cevaplarını bulacakları bir karakter olacak. Pakiki'nin 13 bölümlük beden algısı üzerine oluşturulmuş ilk sezonunun teması ise 'organlarımız'.KUKLALARIN HALA ÇOCUKLAR İÇİN İLGİ ÇEKİCİ OLDUĞUNU FARK ETTİKYaptıkları araştırmalar sonucunda bu kez bir animasyon değil kukla karakteri yaratmaya karar verdiklerini anlatan Bilgiç, şunları söyledi Pakiki Düşyeri'nin 2019'un son ayında seyirci ile buluşturduğu yeni karakteri. Pakiki bir kızımız. Bu sefer erkek değil kız karakter tercih ettik. 'Hangi teknoloji ile yapalım' bunu diye konuştuğumuzda, yeni bir kız karakter yaratmak istiyoruz, 'burada neyi kullanalım' diye düşlediğimizde, çizgi film bizim çok güçlü olduğumuz bir kas ve yine yapabilirdik. 10 senedir çizgi film yapıyoruz ve nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz ama biz ekipçe yeni projelerden çok heyecan duyuyoruz ve bizim de kendimizin çıtasını yukarıya çekecek işleri yapmaktan keyif alıyoruz. Başka bir teknoloji ne olabilir, çocuklar çizgi film dışında ne seviyorlar diye araştırdığımızda kuklaların hala çocuklar için çok ilgi çekici olduğunu fark ettik. Bizim de daha önce hiç denemediğimiz bir şeydi bir kukla karakter yaratmak. Neden kukla olmasın, dedik ve biraz araştırdığımızda nasıl yaparız, nasıl oynatırız diye açıkçası Pakiki ortaya çıkmaya başladı. ve Pakiki'yi kukla olarak hayata geçirmeye karar verdik.ÜÇ ANA TEMELİN SAĞLAM GELİŞMESİNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ1,5 yıldır üzerinde çalıştıkları bu projenin de tüm projeleri gibi 3 ana temele dayandığını ifade eden Bilgiç, 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. 1,5 yıldır bütün kurguyu 3 ana temel üzerine yapıyoruz. Biz çocuklar için çıkarttığımız her projede 3 ana temeli geliştirmeye ve 3 ana temelin sağlam gelişmesine destek olmak istiyoruz. Bunlardan birisi çocuğun kendilik algısı. Çocuğun kendilik algısının sağlıklı gelişiminin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Sadece biz düşünmüyoruz, bilimsel veriler de bunu gösteriyor. İkincisi; kendisi dışında bir başkasının var olduğu ve bir başkası ile olan yapının ve ilişkinin doğru algılanması. Bunun da yine çok kritik olduğunu biliyoruz. Üçüncüsü de çevre. Yani benim, benden başka bir başkasının ve çoğunluğunun yaşadığı çevrenin algısı. Bu üç algı üzerine aslında varoluşumuz yapılanıyor ve biz Pakiki'de de bu 3 algının sağlıklı gelişimine destek verecek içerikler seçerek yola çıktık. Senaryo kurguları, öğrence kurguları tamamen çocuğun gelişimini bu anlamda destekleyen içeriklerden oluşuyor şeklinde konuştu.YİNE MÜZİĞİN GÜCÜNÜ KULLANIYORUZPakiki'nin her bölümünde, Pepee'de de olduğu gibi o bölümün konusuyla ilgili müziklerin olacağını ifade eden Bilgiç, İlk 13 bölümlük sezonda beden algısı üzerine gidiyoruz ve organlarımız temalı bir içerikle karşılaşıyorlar. Yine müziğin gücünü kullanıyoruz. Müzik çünkü tılsımlı bir güce sahip insan gelişiminde. Çocuk gelişiminde demiyorum bakın, insan gelişiminde diyorum. Sağlıklı ve iyi bir müziğin, sanatsal anlamda iyi olan bir müziğin, kesinlikle insanın gelişimine ve var olan titreşimine çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de Pakiki'nin her bölümünde o bölümün konusuyla ilgili şarkımız yer alıyor. Şarkıların gücü adına diyoruz. ve Pakiki bugün itibarıyla Düşyeri TV'de herkesin ulaşabileceği bir noktada yayın hayatına başlıyor ifadelerini kullandı.7'DEN 77'YE HERKESİN İZLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZPakiki'nin de Pepee gibi okul öncesi yaş grubu için tasarlandığını ancak Pepee'yi 7'den 77'ye herkesin izlediğini vurgulayan Bilgiç, Okul öncesi yaş grubu olarak tasarladık Pakiki'yi de. Aslında Pepee'nin hitap ettiği yaş grubu ile karşı karşıya geliyor. Biz 2,5 yaşından önce Pepee ya da Pakiki değil, dünyadaki herhangi bir içeriğin izletilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada içerikle ilgili değil, henüz ekranla karşılaştırılmaması gereken bir dönem olduğunu düşünüyoruz 2,5 yaşına kadar. 2,5 yaşından sonra ise güvenle Düşyeri içeriklerini izleyebilirler. Önü açık aslında, şarkılarından keyif alan, hikayeleri hoşuna giden herkes izleyebilir. Biz Pepee'de de planladığımızda okul öncesi diye planlamıştık ama bugün baktığınızda 7'den 77'ye herkesin izlediğini görüyoruz dedi.