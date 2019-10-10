Pepee tv, 90 ülkede bulunan da vinci tv ile iş birliği yaptı

Pepee TV, dünyada 90 ülkede bulunan, bilim ve teknoloji içerikleri üreten da Vinci TV ile iş birliği yaptı.

Düşyeri Kurucusu ve Pepee karakteri yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, düzenlenen basın toplantısında gerçekleşen işbirliği hakkında bilgiler verdi. "Pepe Türkiye'nin yüzde 98'ine dokunan, hakkında 35 ayrı tez yazılmış, okul öncesi döneminde pek çok şeyi değiştirmiş bir karakter." diyen Bilgiç, şunları söyledi:

"Düşyeri'de bundan 10 yıl önce okul öncesinde çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için elini taşın altına sokan bir avuç insanın girişimi. 'Çocuklar için ne yapabiliriz' diye sorduğumuzda çocukların kitle iletişim araçları tüketiminde çizgi filmin önde olduğunu gördük. Biz de eğitimi gönüllü olarak alacaklar bir formata sokmak istiyorduk. Var olan eğitim sistemlerine inanmıyoruz. Şu anda sanayi toplumunda kalma eğitim sistemlerinin çocuklara iyi geldiğini ya da amaçlanan sonuçlar doğurduğuna inanmıyoruz. Gelişen teknoloji ile alternatif yöntemler, çocukların içselleştirebilecekleri, deneyimleyebilecekleri farklı öğrenme metotları üzerine kafamızı yorduk. Biz çizgi filmle eğitim içeriği oluşturabileceğimize inandık. '104 Bölüm Pepee İzleyen Bir Çocuğun Kazanımları' haritasından yola çıkarak bunu yaptık. Bugün Pepee'nin geldiği nokta ise, okul öncesinde birçok çocuğu bir noktadan alıp, belirli bir noktaya taşıyabiliyor. Artık sadece Türkiye'de değil dünyadaki tüm çocuklara ulaşabileceğimiz bir düş kurmaya başladık. Dünyada bizim gibi düşünen, çocuklar üzerinde olumlu etkiler bırakmak isteyen var mı diye düşündüğümüzde, da Vinci ile ve Ferdinand Habsburg ile karşılaştık. da Vinci TV 90'dan fazla ülkede biraz daha üst yaş gruba hitap eden, Düşyeri ile ortak noktalara sahip bir marka."

HEM EBEVEYN HEM ÇOCUK ÖĞRENECEK

Ailelerin, mobil telefon, smart televizyon ve internet üzerinden Pepee TV'ye erişebileceklerini belirten Bilgiç, uygulama sayesinde çocukların ve ebeveynlerin birlikte öğreneceklerini belirterek, "Pepee TV'si olan aileler birbirleriyle daha kaliteli vakit geçirecek. Bizler televizyon, video içeriklerinin çocukları tek başına bırakarak izleyecekleri şeyler olmadığını düşünüyoruz. Ama çoğu zaman çocuğun sevdiği şeyi ebeveyn izlemek istemiyor ya da ebeveynlerin sevdiği şeyleri çocuklar sevmiyor. Pepee TV bu noktada birleştirici oluyor. Pepee TV'deki tüm içerikler çocukların sorduğu soruları, ebeveynin de öğrenerek ikili öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri şekilde dizayn edildi. Soruları da zaten çocuklardan alıyoruz. Pepee TV uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde da Vinci sekmesi var buradan da Vinci kanalına ulaşabiliyor ve içerikleri izleyebiliyorsunuz" dedi.

Da Vinci Media CEO'su Ferdinand Habsburg ise, Türkiye ve Pepee TV ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pepee TV ve da Vinci TV farklı yaş gruplarına hitap eden ama aynı ortak noktada buluşan iki marka. Bizler eğitim eğlenceli olabilir, diyoruz. Yaptığımız her işin temelinde bir çocuğun yüzünde gülümseme görebilmek yatıyor. Ancak eğitim ve eğlenceyi bir arada bulundurmak kolay değil. Çocuklar fizik, kimya ve sanat arasındaki bağlantıyı eğlenerek öğrensin istiyoruz. Türkiye bizim için önemli bir yer. Dünyaya açıldığımızda ikinci olarak Türkiye'ye geldik. Biz çocukların zihinlerine arka kapıdan girmek istiyoruz. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre pek çok şey okulda öğrenilmiyor. İkna, yaratıcılık, uyum sağlama gibi beceri setlerinin okul müfredatlarına eklenmesi gerekiyor. 6 yaşındaki bir çocuk insan vücudunda neler olduğunu eğlenerek öğrenebilir. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Pepee TV ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Basın toplantısı

-Ayşe Şule Bilgiç röp

- İstanbul