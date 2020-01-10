Haberler » Ekonomi » PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi - Ekonomi

PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi

Tarsus'taki fabrikasının çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştiren PepsiCo Türkiye, yılda 8 bin 26 ağaç dikimine eşdeğer 485 bin 404 kg karbon salımını engelledi.

10.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:17PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi

'taki fabrikasının çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştiren PepsiCo Türkiye, yılda 8 bin 26 ağaç dikimine eşdeğer 485 bin 404 kg karbon salımını engelledi.

Şirketten yapıyan açıklamaya göre, Tarsus'taki fabrikasının elektrik tüketiminin yüzde 40.0'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan PepsiCo Türkiye, bunun yüzde 6.0'lık (687MWh) kısmını çatılara yerleştirilen güneş enerjisi panellerinden karşılıyor.

Şirketin Tarsus fabrikası son 10 yılda birim ürün başına enerjide yüzde 30.0, su kullanımında yüzde 25.0  tasarruf sağlayarak bu alanda PepsiCo'nun Avrupa'nın ilk üç fabrikası arasına girmeyi başarmıştı.

PepsiCo Türkiye Tarsus Fabrikası'nda ayrıca arıtma tesisinden elde edilen biyogaz ile çalışan iki adet 330 kWe gücüne sahip kojenerasyon gaz motoru sayesinde yılda 3585MWh elektrik üretiliyor. Fabrika 2020 yılında ilave olarak 800kWe kapasitede üçüncü bir gaz motorunu daha bu sisteme dahil edecek.

Bu yatırımlarla birlikte 2020'de Manisa ve Suadiye fabrikalarında GES (PV Solar panel) kurulumu gerçekleştirmeyi planlayan şirket ayrıca 2021'de Manisa fabrikasında kurmayı planladığı kojenarasyon tesisi ile de elektrik üretmeyi hedefliyor. Şirket bunun dışında Suadiye fabrikasında da 800kWe gücünde bir kojenarasyon tesisi kurmayı planladıklarını açıkladı.



PepsiCo, Tarsus, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:27  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu? - Ekonomi
14:24  KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Ekonomi
14:22  Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
14:22  Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
14:20  Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
13:52  İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var - Ekonomi
13:44  Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak - Ekonomi
11:22  Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
11:04  Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu - Ekonomi
10.01.2020 14:30:57