Pepsıco Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba ABD'de ödüle layık görüldü

ABD'de iş dünyasına yönelik İngilizce yayımlanan Türk dergisi "TurkofAmerica" ve TOA Consulting tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ''TOA Ödülleri 2019'' başkent Washington'da sahiplerini buldu. ABD'deki başarılı isimlere 2014'ten bu yana verilen ödül, bu yıl ABD Ticaret Odası iş birliğinde ve Türk Hava Yollarının sponsorluğunda, Washington'da ABD Ticaret Binasında gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede, ödüle layık görülen isimler arasında, ABD'nin eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Süleymanov'un yanı sıra PepsiCo Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba yer aldı.

''TOA Ödülleri" 2019'' kapsamında "Çeşitlilik" kategorisinde ödülü layık görülen Ümran Beba PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini 2018 yılından bu yana sürdürüyor. PepsiCo'da üst düzey yönetici olarak uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Türk iş dünyasını uluslararası seviyede güçlü bir şekilde temsil etmeye devam eden Ümran Beba, kendisini bu ödüle layık gördükleri için"TurkofAmerica" ve TOA Consulting' teşekkürlerini sunduğunu belirterek; "PepsiCo gibi büyük ve global bir organizasyonun yetenek yönetimi, çeşitlilik ve dahil etme konularına global kapsamda liderlik ederken böyle bir ödüle layık görülmek, kurumum PepsiCo, şahsım ve ülkem adına beni oldukça gururlandırdı. Kariyerim boyunca PepsiCo'da çeşitlilik ve dahil etme konularında yaptığım çalışmaları, aynı sorumluluk duygusuyla geliştirmeye ve bu konularda topluma katkı sağlamaya devam edeceğim" dedi.