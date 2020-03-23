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Pera Film'den online kısa film seçkisi: "Evde Tek Başına"

Pera Müzesi Film Programları, internet üzerinden erişilebilen özel bir kısa film seçkisi hazırladı.

23.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:20
Pera Film'den online kısa film seçkisi:
Pera Müzesi Film Programları, internet üzerinden erişilebilen özel bir kısa film seçkisi hazırladı.
"Evde Tek Başına" adlı program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Gündelik yaşam pratikleriyle, etkisinden çıkılamayan duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filme, Pera Müzesi web sitesinden ulaşılabilecek.
Seçkide, 2015'te Palm Springs Film Festivali'nden ödülle dönen "Üst", dört arkadaşın yazlık bir evde geçirdikleri hafta sonuna odaklanan "Balık Havuzu", çağdaş sanat dünyasını genç bir sanatçının gözünden eleştiren "Merkür" yer alacak.
Akçakoca sahiline vuran gizemli Lenin heykelinin izini süren kısa belgesel "Hoşgeldin Lenin", yüz körü olmanın ne demek olduğuna değinen "Carlotta'nın Yüzü", başarılı animasyon örneklerinden "Oh Willy…" ve zor zamanlarda geçen bir kişisel gelişim hikayesini soyut animasyon formatında izleyiciye aktaran "Atıl, Akıntı" da program kapsamında gösterilecek.
"Evde Tek Başına" film programına 30 Nisan'a kadar, https://www.peramuzesi.org.tr/FilmProgram/Evde-Tek-Basina-Online-Kisa-Film-Seckisi/1329 adresinden erişilebilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Pera Müzesi, Güncel

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