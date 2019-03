Pera Müzesi Film Programları "Başkasının Eli" Film ve Söyleşi Programı Başlıyor!

"Başkasının Eli" başlıklı programın ilk etkinliğinde Cyril Schäublin'in yönetmenliğini yaptığı İyi Olanlar (Those Who Are Fine) perdeye yansıyor. Gösterimin hemen ardından roman, öykü ve senaryo yazarı Feride Çiçekoğlu, filmi mercek altına alan bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Pera Film, Fol iş birliğiyle sunduğu "Başkasının Eli" başlıklı film programı ile dört ay boyunca dört farklı yapımı perdeye taşırken, gösterimlerin ardından filmler üzerine birer söyleşi gerçekleştiriyor. İnsanlar arasındaki mesafenin sorgulanmasını konu edinen filmlere odaklanan program, hem günümüz sinemasının Türkiye'de gösterilme fırsatı bulamamış önemli örneklerini hem de geçmişte çekilip çok az insana ulaşabilmiş filmleri yeniden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor. Pera Film ve Fol iş birliğiyle gerçekleşen film gösterimi serisinin ilki Cyril Schäublin'in yönetmenliğini yaptığı İyi Olanlar (Those Who Are Fine) filmi ile başlıyor. Alman Film ve Televizyon Akademisi Berlin'de ABD'li avangart sinemacı James Benning'in öğrencisi olan Schäublin filmde, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı sayesinde dolandırıcılığın kolaylaştığı günümüz toplumlarını ironik bir biçimde betimliyor. Film 31. Avrupa Film Ödülleri'nde European Discovery - Prix FIPRESCI dalındaki adaylığı ile öne çıkıyor. Gösterim, 15 Mart Cuma günü saat 19.00'da başlıyor.

Sayılar ve ekranlar arasında kaybolmuş insanlara mizahi yaklaşım

Sanal alemle şehir mekanlarının kesişme noktasında yeni bir sinema dilinin peşine düşen filmin izleyiciyle buluşmasının hemen ardından "Uçurtmayı Vurmasınlar" filminin senaristi Feride Çiçekoğlu, film ekseninde bir konuşma gerçekleştiriyor. Çiçekoğlu söyleşide, yönetmenin mekân, peyzaj, şehir dokusu ve fotoğraf gibi ilgi alanlarından izler taşıyan filmi mercek altına alıyor. Söyleşi, 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlıyor. Haziran ayına dek sürecek olan "Başkasının Eli" başlıklı film programı kapsamındaki gösterim ve etkinlikler ücretsiz sunuluyor.

