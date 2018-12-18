21 Aralık Cuma günü saat 19:30'da başlayacak " Pera Müzesi'nde Uzun Bir Gece" saat 22:30'a kadar devam edecek. Partiye katılan ziyaretçiler ayrıca, gece boyunca "Zaman Değişmeli" ve "Parajanov, Sarkis ile" sergileri ile koleksiyon sergilerini ücretsiz gezebilecek.

Pera Müzesi, erken yılbaşı partisinde kapılarını tüm ziyaretçilere ücretsiz açıyor. "Pera Müzesi'nde Uzun Bir Gece" başlıklı parti Özgür Kaktüs'ün deephouse, elektronik-dans, minimal/deep tech, indie dance, tech house gibi müzik türlerini bir arada sunduğu DJ seti ile başlıyor. Ardından DJ Kozmik Koko Bumbum (Müge Turan), "ihraç fazlası dans müzikleri" ile mambo, çaça, İstanbul twist gibi müzik türlerini, tuhaf Türkçe parçaları ve egzotik cevherleri müzeye getiriyor.

"Pera Müzesi'nde Uzun Bir Gece" kapsamında, 19:30 – 22:30 saatleri arasında, tüm sergi katları da herkese açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: Bültenler