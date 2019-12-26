Pera Müzesi'nden Fotoğrafın incelikleri üzerine iki sanatçı atölyesi!

Cemil Batur Gökçeer yürütücülüğündeki ilk atölye, katılımcıları, fotoğrafta farklı üsluplar üzerine düşünmeye çağırırken kendi özgün anlatım biçimlerini bulmaları konusunda cesaretlendiriyor. Sergide eserleri yer alan Murat Germen'in katılımıyla gerçekleşecek ikinci atölye ise fotoğraf meraklılarını, boyutlandırma tekniğini kullanarak fotoğrafın iki boyutlu gösterimine alternatif ifade biçimlerini araştırmaya davet ediyor.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, farklı disiplinlerden sanatçıları, "Sanatçı Atölyeleri" kapsamında sanatseverlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Pera Müzesi'nin "Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl" adlı güncel sergisinden ilhamla, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik hazırlanan fotoğraf atölyelerinde katılımcılar, atölye yürütücüleri eşliğinde sergiyi gezdikten sonra sanatçılarla birlikte üretim yapma fırsatı yakalıyor. "Örümcek: Fotoğrafta Üslup" başlıklı ilk atölye, Cemil Batur Gökçeer yürütücülüğünde 10 Ocak Cuma günü; "Fotoğrafı Boyutlandırmak" adlı ikinci atölye ise "Bir Yol Öyküsü" sergisi için Kahire, İskenderiye, Kahire, Luksor ve Süveyş'i fotoğraflayan Murat Germen eşliğinde 28 Şubat'ta gerçekleşiyor.

KENDİ FOTOĞRAF ÜSLUBUNUZU KEŞFEDİN!

Fotoğraf sanatçısı Cemil Batur Gökçeer'in yürütücülüğünde gerçekleşen "Örümcek: Fotoğrafta Üslup" atölyesi, "Bir Yol Öyküsü" sergisindeki 10 fotoğrafçının üretim yaptıkları yerler ile kurdukları ilişkiye ve konularını ele alış biçimlerine odaklanıyor. Atölye yürütücüsü eşliğinde yapılacak sergi turu ile katılımcılar, sergide yer alan fotoğraf sanatçılarının üslupları üzerine sohbet edecekler. Sergi turunun ardından her katılımcı, kendi seyahat fotoğraflarından oluşan bir seçkiyi, üsluba dair yeni tartışmalar ışığında yeniden ele alarak kendi özgün anlatım dilini yaratmaya çalışacak. Katılımcıların kendi üsluplarını bulmasına dair bir egzersiz niteliği taşıyan ilk atölye, 10 Ocak Cuma günü saat 19.30'da başlıyor. Katılımcılardan, geçmişten günümüze gezi, keşif ve seyahat fotoğraflarını yanlarında getirmeleri bekleniyor.

FOTOĞRAFLARINIZI ÜÇÜNCÜ BOYUTA TAŞIYIN!

Fotoğrafın iki boyutlu gösterimine alternatif ifade biçimlerinin araştırıldığı bu iki saatlik atölyede katılımcılar, fotoğraf sanatçısı Murat Germen'le birlikte farklı malzemeler aracılığıyla kendi fotoğraflarına boyut kazandırmayı öğreniyorlar. Fotoğraflar; maket kartonu, ahşap çıta, raptiye, ip gibi malzemeler kullanılarak boyutlandırılıyor. Katılımcıları, fotografik temsile katman ve boyut eklemenin, izleyicinin algısını nasıl çeşitlendirip geliştirebileceği üzerine düşündüren "Fotoğrafı Boyutlandırmak" başlıklı atölye, 28 Şubat Cuma günü saat 19.30'da düzenleniyor.