Pera Müzesi'nden Yol Filmleri Seçkisi

Pera Müzesi'ndeki Bir Yol Öyküsü sergisine paralel olarak sunulan film seçkisinde, yola çıkma haline ve yoldayken dönüşen duygulara odaklanan beş uzun metraj film yer alıyor.

Pera Müzesi Film Programları, Bir Yol Öyküsü sergisinden ilhamla hazırladığı Bir Yolculuktan Hatıralar başlıklı programla bu kez sinemaseverleri yol filmleri türünün unutulmazları ve son örnekleriyle buluşturuyor. Gösterimi 5 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek seçki, ABD, İngiltere, İtalya, İran, Brezilya yapımı beş uzun metraj filmden oluşuyor.

Programın en güçlü yapımların biri, seri katil Charles Starkweather'ın gerçek hikâyesine dayanan, Terrence Malick'in ilk uzun metraj filmi Kanlı Toprak. 1950'lerin South Dakota eyaletinde geçen bu hikâye, 15 yaşındaki dalgın ve hayalperest Holly ile James Dean'e benzeyen 25 yaşındaki psikopat yönelimli çöpçü Kit'in âşkını ve onların, Amerika'nın orta batısının çorak arazilerinde polisten kaçarken nasıl ortalığı kana buladıklarını anlatıyor. Ünlü yönetmenler Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami ve Ken Loach'un, Orta Avrupa'dan Roma'ya uzanan bir yolculuk sırasında gerçekleşen iç içe geçmiş üç hikâyeyi anlatmak için güçlerini birleştirdikleri Biletler'de ise izleyiciler, bir tren yolculuğunun birçok insan için değişimin fitilini nasıl ateşleyebileceğine tanık oluyor. Ayrıcalığı, dışlanmayı ve tek bir biletin değerinin gerçekliğini ele alan film; yaşı geçkin bir iş adamının, üç İskoç delikanlısının ve genç bir adamın başından geçen aşk, şans ve fedakârlık hikâyelerini beyazperdeye taşıyor.

Aşk, macera, yalnızlık ve müzikle dolu yol öyküleri

Yollardayım Çünkü Mecburum, Geri Geliyorum Çünkü Seni Seviyorum; bir inceleme gezisi için Brezilya'nın kuzeydoğusundaki yarı kurak ve izole bir bölgeye gönderilen jeolog José Renato'nun ziyaret ettiği mekânlarda boşluk, terk edilme ve yalnızlık duygularıyla yüzleşmesini en çarpıcı biçimde izleyiciye aktarıyor. Üç grup, altı şehir, nostaljik bir tren ve raylarda binlerce kilometre ile müzikal bir yolculuğu perdeye yansıtan Big Easy Express ise Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Old Crow Medicine Show ve Mumford & Sons adlı müzik gruplarının Amerika turnesini belgeliyor. Film seçkisinde ayrıca, aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki Star'ın, dergi aboneliği satan bir gruba eklenerek çıktığı uzun yolculuğu anlatan, çoğu eleştirmeni kendine hayran bırakmış 2016 yapımı American Honey yer alıyor.