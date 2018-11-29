Pera Müzesi'nin "Yeni Sesler" Projesi Devam Ediyor

Projenin yeni üretimini, besteci ve fagot sanatçısı Burak Özdemir ve Musica Sequenza'nın gerçekleştireceği "Sohbet I Korero" oluşturuyor.

Pera Müzesi'nin, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na ait "Oryantalist Resim", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinle oluşturulan üretimlere alan açtığı müzik projesi "Yeni Sesler", Burak Özdemir & Musica Sequenza'nın "Sohbet I Korero" başlıklı performansı ile devam ediyor. Eser, 18. yüzyıl enstrümanları ile canlı elektronik sesleri bir araya getirerek 3D ses tasarımı ve surround ses efektleri ile zenginleştirilmiş, etkileyici bir tecrübe sunuyor. Ziyaretçilere karanlıkta müzik deneyimi sunan performans, izleyicinin yalnızca sese odaklanmasını sağlayarak, resimlerdeki ses unsurlarını müzik yoluyla iletmeyi hedefliyor.

Performans süresince müziğini elektronik enstrümanlar ve barok fagot ile oluşturan Özdemir'e, müzisyen Chang Yun Yoo barok viyola ile eşlik ediyor. Performans, 30 Kasım Cuma günü saat 20:00'da Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında gerçekleşiyor.

KOLEKSİYONLAR YENİ ESERLERE İLHAM VERİYOR

Çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçıları "Yeni Sesler" projesinde bir araya getiren Pera Müzesi, Sunave İnan Kıraç Vakfı "Oryantalist Resim Koleksiyonu", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinlenen üretimleri sezon boyunca sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Proje kapsamında Mehmet Yaranona ve Koray Erkan, Alican Çamcı ile Meriç Artaç'ın besteleri Ekim 2018 – Mayıs 2019 sezonunda bir dizi performans ve ses enstelasyonu aracılığıyla sunulacak.