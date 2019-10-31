"Pera Müzikali" özel davetli konuklardan büyük alkış aldı!

30 Ekim Çarşamba akşamı TİM Show Center'da gerçekleşen genel provayı izlemeye gelen, aralarında Metin Akpınar, Oya Başar, Leyla Gezen, Behzat Uygur, Bihter Dinçel, Sadun Aksüt, Anta Toros, Atilla Dorsay, Sevil-İlker Başbuğ gibi birçok ünlü ismin de yer aldığı konuklar, genel prova sonrası ekibi alkış tufanına tuttu.

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği ve başrollerini Cüneyt Arkın, Gönül Yazar ve Kayhan Yıldızoğlu gibi duayenlerle paylaştığı "Pera Müzikali", 3 Kasım Pazar günü saat 15.00'te TİM Show Center'da perdelerini açmaya hazırlanıyor. Oyun, prömiyer öncesi yapılan genel provasında ilk olarak özel davetli konuklarla buluştu. 1453'ten 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyan "Pera Müzikali", Barış Dinçel imzalı görkemli dekoru ve rengarenk kostümleriyle izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Arkın'ın babasıyla birlikte rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da sahne alıyor. Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Nejat Uygur gibi ünlü isimlerle birlikte Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen gibi sanatçılar ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları Sude Albayrak, Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç da "Pera Müzikali"nde rol alıyor.

"Pera Müzikali"nde Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin ise konuk ses sanatçıları olarak yer alıyorlar. Oyunda, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal ise bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkıyor.

Dekor tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın'ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab'da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı "Pera Müzikali"nin koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlandı. Ünlü makyaj ustası Corci'nin yanı sıra Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 110 kişilik bir kadro görev alıyor.

TİM Show Center'da 3, 17 ve 24 Kasım 2019 Pazar günleri saat 15.00'te sahnelenecek olan "Pera Müzikali"nin biletleri, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir.