Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Perakende COVID-19 sınavında - Haberler

Perakende COVID-19 sınavında

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, Koronavirüs salgınının perakende sektörüne etkisini değerlendirdi.

25.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:04
Perakende COVID-19 sınavında

Dünyayı sarsan COVID-19 salgını birçok sektörü derinden yaralarken perakende sektörünü ise dönüştürüyor. KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, "Çok geniş bir coğrafyaya yayılmasına rağmen virüsün kontrol altına alınmasıyla birlikte tüketimin hızla iyileşeceği öngörülüyor. Sanal mağaza ziyaretlerinin arttığı, online alışverişin yükseldiği bu dönem perakende sektöründe kilometre taşı olacak, bundan sonra çok şey değişecek" dedi

Salgının tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiğini belirten Akın, virüsün sektörü yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Fiziksel mağazaların alınan tedbirler ve müşteri tercihleri nedeniyle salgından olumsuz etkilendiğini ifade eden Emrah Akın, diğer tarafta online perakendecilerin satış hacmini artırarak sürekli müşteri kazandığını kaydetti. Son dönemde online alışverişlerde yüzde 70'e varan artışların yaşandığı belirtiliyor. Tüketicilerin alışverişlerinin daha çok hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri, kuru gıda ve kişisel bakım ürünlerine yoğunlaştığı gözleniyor. Akın, "Satış hacmini artıran online perakendeciler teslimat kapasitelerini yükseltmeye ya da bazı ülkelerdeki sokağa çıkma yasaklarını aşmaya çalışıyor. Drone'larla teslimat haberlerine daha sık rastlanıyor" dedi.

COVID-19 salgınının perakendede bir kilometre taşı olacağına dikkat çeken Emrah Akın, şöyle konuştu:

"Çin'de 2002'de ortaya çıkan SARS salgınının zirveye ulaştığı dönemde tüketici ürünlerinin toplam perakende içinde büyümesi yüzde 4,3'e kadar düşmüştü. Koronavirüs 'ün, SARS'tan çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına rağmen beklentiler, salgının kontrol altına alınması halinde tüketimin hızla iyileşeceği yönünde. Şirketlerin maliyetlerini kontrol altında tutması kısa vadeli bir çözüm olarak ilk sırada. Burada dikkat edilmesi gereken, tedarik zinciri operasyonlarının iyileşmeye hazır hale getirilmesi. Talep tarafından baktığımızda, salgın ilk çeyrekte perakende sektörünü ve tüketici güvenini etkiledi ve bu durumun ikinci çeyreğin başında da devam edebileceği öngörülüyor. Ancak, özellikle yılın ikinci yarısında salgının yayılması yavaşladıktan sonra talepte yaşanan azalmayı telafi edecek nitelikle bir büyüme beklendiğini belirtmek gerek. Tedarik tarafında ise Çin'de Şubat ayında faaliyetlerin durduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler yetersiz nakit akışı nedeniyle faaliyetlerini durdurabilir. Böyle bir gelişme iyileşme yoluna giren ekonomiyi ikinci veya üçüncü çeyrekte zorlayabilir. Bu nedenle, perakende girişimlerinin krizi yönetebilmek için proaktif bir yaklaşımla yılın ikinci yarısına yönelik üretim planlaması yapması faydalı olacaktır. Uzun vadede ise, perakende şirketlerinin risk önleme sistemleri kurması gerekir."

Perakendeciler için teknolojik dönüşümün bu dönemde her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Akın, "Şimdi herkes görüyor ki çok kanallı pazarlama ve dijital perakendecilik alanlarına yatırım yaparak iş modellerini yenileyen öne geçiyor. Ancak birçok şirket, bir uygulama aracılığıyla sipariş verilen online üyelik programlarından verimli şekilde yararlanamıyor. Birikmiş stok sorunu ortaya çıktığında, işletmeler veri yetersizliği nedeniyle tedarik seviyelerini planlamakta zorlanıyor. Şirketler bu gibi kriz dönemlerinde teknoloji ve yetenek konusundaki eksikliklerini daha kolay tespit ediyor. Bu bir fırsat olabilir, işletmeler teknolojiye dayanan yenilikçi iş modelleri sayesinde daha çok müşteriye erişerek geleceklerini güvence altına alabilirler. Ayrıca, otomasyon veya yapay zekaya yatırım yaparak maliyetlerini azaltabilirler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Emrah, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:30: Erzurum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası kesildi - Haber 13:29: (ek bilgi ve görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Haber 13:29: 'Alo 155, tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?' - Haber 13:28: Burdur girişinde durdurulan araçlarda şoför ve yolcuların ateşleri ölçüldü - Haber 13:28: Yaşlı adamın başına kolonya döküp zorla maske takan şahıs adliyeye sevk edildi - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:46: Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler