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Perakende Güneşi 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen 'Perakende Güneşi Ödülleri' sahiplerini buldu. Perakende Güneşi Ödülleri'nde 'Onur Ödülü'nün sahibi ise Beyti Kurucusu Beyti Güler oldu.

05.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:22Perakende Güneşi 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen 'Perakende Güneşi Ödülleri' sahiplerini buldu. Perakende Güneşi Ödülleri'nde 'Onur Ödülü'nün sahibi ise Beyti Kurucusu Beyti Güler oldu.

Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği sektörün en prestijli ödülleri olan 'Perakende Güneşi Ödülleri' bu sene kategoriler halinde iki gün süren etkinlik boyunca sahiplerine takdim edildi.

Perakende Güneşi Ödülleri 2019'un kategorileri arasında 'ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü', 'En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü', 'En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü', 'Onur Ödülü' olmak üzere 5 ayrı kategoride veriliyor.

Perakende Güneşi 2019 Ödülü'ne hak kazananlar;

* Yaşam Boyu Onur Ödülü

Beyti Güler – Beyti Kurucusu

* En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü

Didem Aydın

Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü

Mete Yurddaş

Watsons Genel Müdürü

*ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü

Gizia Gate

* En Başarılı Müşteri Deneyimi

Tadında Anadolu

* En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü (Poldy Sponsorluğunda)

Tab Gıda

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen 'Perakende Güneşi Ödülleri'nin jürisi de sektörün en özel isimlerinden oluşuyor. Jüride; MTD Temsilcisi, Moda Tasarımcısı Eda Güngör, KMD Temsilcisi Zorlu Tekstil Genel Müdürü Erkmen Onbulak, ATÜ Genel Müdürü Ersan Arcan, TMD Temsilcisi Make A Wish Türkiye CEO'su Füsun Kuran, Poldy Kurucu ve Yönetici Ortağı Kadri Demir, GPD Temsilcisi Özay Hukuk Bürosu Kurucusu Merter Özay, OPET Pazarlamadan Sorumlu GMY Murat Zengin, TPF Temsilcisi Altun Bilekler YKB Mustafa Altunbilek, AYD Temsilcisi Ece Türkiye CFO'su ve GM'si Nuri Şapkacı, BMD Temsilcisi Mudo YKB Ömer Taviloğlu, ATÜ İş Destekten Sorumlu GMY Pınar Şener Harput, MOSDER Temsilcisi Vettore Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Karaoğlan, Akinon Kurucu Ortağı ve CEO'Su Tolga Tatari, BÜYEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tamer Atabarut, TURYİD Temsilcisi ve Genel Koordinatörü Vedat Dilberyer alıyor.


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Kaynak: Bültenler

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