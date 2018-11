28 Kasım 2018 Çarşamba 16:19



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:19

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati , "Artık dövizi konuşmuyoruz. Bugün döviz, birçok firma, özellikle de ihracatçılarımız tarafından, 'Artık düşmesin' denilen noktaya geldi. Bugün itibarıyla bankalar daha likit durumda, kredi faizlerinde düşme eğilimi devam ediyor, önümüzdeki 1-2 ay içinde, enflasyonla mücadelenin de getirdiği katkıyla beraber enflasyon düşüşünü izliyoruz." dedi.Nebati, Soysal tarafından bu sene 18'incisi, Vestel , Simit Sarayı ve Türkiye 'nin Ödeme Yöntemi- Troy ana sponsorluğu, MediaMarkt'ın teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen Perakende Günleri'18 kapsamında, Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) düzenlediği öğle yemeğine katıldı."Ticarette kar zararın kardeşidir." sözünü anımsatan Nebati, her zorlukla beraber bir kolaylık bulunduğunu söyledi. Nebati, sektörlerde yaşanan zorluklarda, özel sektör ve kamunun dayanışma içinde çalışmasının önemine işaret ederek, marka olmanın kolay bir iş olmadığının altını çizdi.Türkiye gibi ülkelerin her zaman operasyonlara açık ülkeler olduğunu dile getiren Nebati, şunları kaydetti:"Liderlik vasfından dolayı Türkiye, girdiği bu yarış içinde, bir şeyleri yapmaya çalışan güçlü bir Cumhurbaşkanı olan bir ülke olduğu için, dolayısıyla operasyonlar yapıyorlar. Gezi olayları, 17-25 Aralık , 15 Temmuz'u atlatan bu millet, 10 Ağustos itibarıyla ve yılbaşından itibaren kotarılmış olan operasyonu hep beraber mücadele ederek kısa zaman içinde bertaraf etti.Enflasyonla mücadele konusunda BMD Başkanımızı aradığımızda, ki birçok firmayı da doğrudan kendim aradım, 'Eksiğim var, borcum var, maliyetim yüksek.' diye kimse cevap vermedi. Tersine 'Siz istiyorsanız, biz yaparız.' dediler. BMD üyeleri ve onlar dışındaki birçok firma, enflasyonla mücadele konusunda gerekli adımları atarak, Türkiye'ye oynanmış olan bu oyunun en önemli ayağı olan ve Türkiye'deki insanların refah seviyesini etkileyebilecek bu operasyona duruş sergiledi."İşlerin daha da iyi olacağına dikkati çeken Nebati, Türkiye'nin avantajlarından bahsederek, "Zorluk denilen şey, atlatılacak şeydir." ifadelerini kullandı."Markalaşmaya, büyümeye devam"Nebati, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın getirdiği üstünlüğe işaret ederek, gelen her türlü sıkıntıyı bertaraf edecek bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekti.Türkiye üzerine her türlü operasyonun, bu coğrafyanın avantajları ile atlatıldığına dikkati çeken Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bizler çalışkanız, çalışmayı, üretmeyi seviyoruz. Gerektiğinde iş başa düşünce her şeyi bir kenara bırakıp, vatan-millet-devlet diyoruz, birlikte hareket etmenin güzel duygusunu birlikte yaşıyoruz. Markalaşmaya, büyümeye devam... Organize ticaret artık dünyanın gereklerinden, vazgeçilmezlerinden biri. Türkiye'nin özellikle son 3 ay içinde içinde karşılaştığı ve bugün itibarıyla atlattığı bu imkanlardan hızlı şekilde faydalanmak ve bu faydayı en üst seviyeye kadar taşımak.Artık dövizi konuşmuyoruz. Bugün döviz, birçok firma, özellikle de ihracatçılarımız tarafından, 'Artık düşmesin' denilen noktaya geldi. Bugün itibarıyla bankalar daha likit durumda, kredi faizlerinde düşme eğilimi devam ediyor, önümüzdeki 1-2 ay içinde, enflasyonla mücadelenin de getirdiği katkıyla beraber enflasyon düşüşünü izliyoruz."Motorin ve benzinde yapılan indirimleri hatırlatan Nebati, son dönemde yaşanan olumlu ekonomik gelişmelerden bahsetti.Nebati, Türkiye'nin büyüyüp güçleneceğini belirterek, "Seçim olsun ya da olmasın, bütçe disiplinini bozmamaya yemin etmiş bir iktidar var. Ülkenin, toplumların güvendiği, uluslararası alanda çok güçlü bir liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye'nin gücüne inanan, üreticiler, perakendeciler, sanayiciler var. Noksanlıkları gidermek adına, her türlü adımı atmaya hazır bir bakanlık ve iktidar, buna hazır bir topluluk var." diye konuştu."Borçlar Kanunu'nda düzenleme bekliyoruz"BMD Başkanı Sinan Öncel, yemekte gazetecilere yaptığı açıklamada AVM'lerde yaşanan kira sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Daha önce düşük kurdan kiralama yapan AVM'lerin olduğunu anımsatan Öncel, şimdi onlardan bir kısmının kiraları yukarıya, düzenleme ile belirlenen seviyeye çekmek istediklerini bildirdi.Öncel, "Biz Borçlar Kanununda bir düzenleme bekliyoruz. 3 ay önceden haber vermek kaydıyla cezasız çıkış hakkı verilmesi durumunda sorun tamamen çözülmüş olacak. 2-3 ay önceden haber vererek, tazminatsız şekilde çıkmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı var ve bunu dile getirdik, en kısa zamanda çözüleceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.