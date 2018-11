29 Kasım 2018 Perşembe 14:30



Turkcell Ticari Pazarlama Direktörü Gülçin Alıcı Gökçe, bin 500 mağaza, her gün ziyaret eden 1 milyondan fazla müşteri ve 9 bin 700 çalışanla bir teknoloji perakendecisi olduklarını belirterek, "Yeni teknoloji ürünlerinin tamamını mağazada bulundurmaya çalışıyoruz. Enerji, finansman çözümlerimiz var. Yakın zamanda sigorta satacağız." açıklamasını yaptı.Soysal tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18'incisi düzenlenen Perakende Günleri'18'in ikinci gününde, sektör trendleri, dijital dönüşüm ve yatırım konuları ele alındı.Etkinlik kapsamında düzenlenen "Genç Kuşaklar Tartışıyor: Gıda Perakendesinde Trendler" konulu ilk oturuma, Altunbilekler Marketler Zinciri, İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşma Direktörü Öznur Altunbilek ve Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan konuşmacı olarak katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Öznur Altunbilek, "Fiyat artışları nedeniyle perakende sektörü günah keçisi haline geldi, ancak biz işimize odaklanıp verimli çalışmalar yapmaya devam etmek istiyoruz. Kısa vadede fiyat artışının sebebinin perakendeciler olarak görülmesinden rahatsızız. Hepimizin kazandığı bir piyasa hayal ediyor ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Perakendeciler olarak operasyonel giderlere odaklandıklarını belirten Altunbilek, gıda perakendeciliğinin belli bir noktaya ulaştığını, Avrupa'ya kıyasla müşterilere sunamadıkları bir alan olmadığını vurguladı.Altunbilek, bu alanda yüzde 1'lik iyileştirmenin, yüzde 25'lik bir kar artışı ve Faiz Amortisman ve vergi Öncesi Kar (EBİTDA) göstergesinde ise yüzde 5'lik bir yükselişi beraberinde getirdiğini kaydetti.Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan da, son dönemde kurdaki hızlı artışın birçok genel giderin de hızla yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Fiyatlar beklenenin üzerinde arttı ve bu artışın temel nedeni perakendeciler değil. Biz perakendeciler olarak hükümetimiz ile kampanyalar ortaya koyarak fiyat artışını ve baskıyı dizginlemeye çalışıyoruz. Bu süreçte tüketicide de ciddi anlamda kafa karışıklığı olmaya başladı. Daha önce hiç fiyata dikkat etmeyen müşteri daha fazla rafa bakarak fırsat kovalamaya başladı. Bunun yanı sıra daha tedirgin alışveriş yapmaya başladı." değerlendirmelerini yaptı.Gıda perakendeciliğinin önündeki en önemli konunun naylon poşet olduğunu aktaran Özhan, şunları ifade etti:"Marketlerdeki poşet 25 kuruş olacak. Poşetlerden elde edilen gelirin büyük bir kısmı çevre için oluşturulan fona gidecek. Ülke olarak bunu oluşturmakta geç kaldık. Baktığınız zaman üçüncü dünya ülkelerinde bile ücretli poşet örnekleri mevcut. Ham madde petrol olduğu için ve çevreye verdiği zararı ücretli satılmasını gösterebiliriz. Çok uzun süre birçok market zincirlerinde bez torba tanıtımı da yapıldı, ancak tüketicinin tekrar kullanımında yoğun bir geri dönüş olmadı. Bu süreçler satışlara biraz yansıyabilir ancak bunun kısa süreceğini düşünüyoruz.""Müşterilerin her şeyin merkezinde olması gerek"Etkinliğin ikinci oturumunda Communisis Global Satış ve Pazarlama Direktörü Joe Ward, "İşimiz Basit, Karmaşıklaştıran Biziz" başlıklı bir konuşma yaptı.Ward, perakendenin karmaşık bir alan olduğunu belirterek, "Farklı işlev ve departmanlar söz konusu ve bunların hepsi çok önemli. Bir de tedarikçiler var. Onlar da perakendecilerle çalışıp ürünlerini satmaya çalışıyor. Tüm bu ilişkiler aslında çok etkin ve verimli bir süreç içerisinde ilerlemeli. Biz, müşterilerin her şeyin merkezinde olması gerektiğine inanıyoruz. Müşteri için önemli olan şey ise 'bir değer ve deneyim yaratmak'. Bu da sadece fiyatla elde edilebilecek bir şey değil." değerlendirmelerini yaptı.Etkinlikte, "Turkcell'den Perakendeye Dev Yatırım: Mağazaların Dijital Dönüşümü" içerikli bir konuşma yapan Turkcell Ticari Pazarlama Direktörü Gülçin Alıcı Gökçe de şunları kaydetti:"Turkcell olarak, Türkiye'nin lider GSM operatörüyüz. Aynı zamanda biz kendimize dijital bir operatörüz diyoruz. Bu dünyada ilk ve tek. Aslında bir şey daha var; biz bin 500 mağazamız, her gün ziyaret eden 1 milyondan fazla müşterimiz ve 9 bin 700 çalışanımızla bir teknoloji perakendecisiyiz. Bu noktaya işimizin tanımını sorgulayarak geldik. Bizim müşterimiz 37,8 milyon, ancak perakende mağazalarımızın müşterisi tüm Türkiye. Bir operatör mağazası olarak tanımlarsanız da aslında hat, tarife, kontrat satıyoruz diye düşünebilirsiniz ama bugün servis satmanın yanı sıra bu ürünleri kullanabileceği cihazları da cihaz aksesuarlarını da veriyoruz. Yeni teknoloji ürünlerinin tamamını mağazada bulundurmaya çalışıyoruz. Enerji, finansman çözümlerimiz var. Yakın zamanda sigorta satacağız.""Taksit uygulamasını tüm dünyaya öğreten ülke olduk"Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko ise "Paylaşmaktan Ne Öğrendim?" başlıklı oturumunda değerlendirmelerde bulundu.BKM olarak işlerinin perakende süreçlerinizi kolaylaştırmak olduğunu belirten Canko, şunları ifade etti:"Türkiye'de yaptığımız iş bakımından tekiz. Artık paraya para değil banka kartı, kredi kartı diyoruz. Bu paraya para dememe hali tarihi bir süreç değil, 30 yıllık bir hikaye. Türkiye, 2017 sonu itibarıyla Avrupa'da en çok kart sayısına sahip ülke oldu. Evet, 30 sene önce başladık ama öyle bir zamanda öyle bir şekilde pazara girdik ki geldiğimiz rakam itibarıyla Avrupa'nın 1 numarasıyız. Sadece kart sayısında değil, Avrupa'da ilk kez şifreli kredi kartı uygulamasını 2007'de başlattık. Taksit uygulamasını tüm dünyaya öğreten ülke olduk. Dünyada yok, perakende de yok. Taksit uygulamasıyla perakendeyi canlandıran, ekonomiyi hızlandıran bir sistemi devreye aldık. Taksiti bulan da sizlersiniz aslında, bankacılar olarak biz değiliz. Çünkü günün sonunda bu inovasyon perakendecilerden gelen geri bildirimlerle oluştu."Canko, müşterilerin ödeme diye bir süreci hayatından çıkarmak istediğini aktararak, bu nedenle kendilerinin de internet, mobil ve sosyal paylaşım platformları üzerinden tek dokunmayla ödemeyi mümkün kılmak için çalıştıklarını vurguladı.Geçen cuma günü satışların yüzde 38 arttığını ifade eden Canko, "Bu satışlar içerisinde ağırlıklı olarak internetten yapılan ödemeler artmış. Tarihte ilk defa her 3 ödemenin 1'i internetten geldi. 10 yılda kartlı ödemeler 5 katına çıkmış. Gelecekte anlık mesajlaşma dediğimiz chat programları içerisinde ve sosyal ağlarda ödeme bekliyor. İnternetten yapılan ödemeler son 10 yılda 16 kat büyümüş." değerlendirmelerini yaptı.