Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "E-ticaretin 3 yıl sonra çok önemli değişikliklerini hissedeceğiz, önümüzdeki günler, sıkça e-ticareti konuşacağımız günler olacak." dedi.Perakende Günleri 2019 bugün İstanbul 'da kapılarını açtı.Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Öncel, işletme giderleri konusunda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetimi ile önemli yol kat ettiklerini dile getirerek bundan sonra AYD üyelerinin çok daha sık görüşüp ve önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.Geçen günlerde hayata geçirilen "efsane indirim" hakkında değerlendirmelerde bulunan Öncel, cironun çok önemli kısmını BMD üyelerinin yaptığını dile getirdi.Burada BMD üyelerinin genel bir memnuniyetsizliği olduğunu dile getiren Öncel, şunları kaydetti:"İndirimlerle ilgili bir süre devam eden duyurular dalgası, müşteriyi bekleme noktasına getiriyor. O bekleme de perakendenin günlük akışını olumsuz etkiliyor. E-ticaretin 3 yıl sonra çok önemli değişikliklerini hissedeceğiz, bu büyüme hızıyla.Geleneksel alışveriş büyümesi çok ufak ama e-ticaret büyümesi yüzde 30-35'ler seviyesinde. Önümüzdeki günler sıkça e-ticareti konuşacağımız günler olacak."Öncel, indirimlerin yılın çoğunluğunda görmenin getirdiği karsızlık ve firmalarda oluşan zayıflıkla ilgili şikayetlerin olduğunu aktararak, "Bu indirimleri de biz herhalde doğru fiyat-doğru ticaret modeliyle aşacağımızı tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.Yapılan değişiklikle AVM'lerdeki kiranın döviz üzerinden TL'ye çevrilmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Öncel, şu yanıtı verdi:"Bizim en büyük şikayetimiz kiranın hangi para cinsinden olmasından öte, öngörülebilir bütçe yapamamaktı. Kararnamenin çok olumlu etkilerini bu anlamda gördük. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız 'Artık dövizi bırakın, TL'ye gelin'. dedi. Devletimizin ve ekonomi yönetiminin güçlü TL iradesi var, artık ekonomideki bir çok harcama kendi para cinsimizden olacak.""Şu an kayıt altında olan perakende, olması gereken seviyede değil"Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, işlerinin ana tetikleyicisinin evle ilgili ürünler olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Buna evlenmeler, boşanmalar giriyor. Geçen senenin dalgalanmasının sonucunda evlenmelerin biraz düşeceğini bekliyorduk ama boşanmalar bile azaldı.Önümüzdeki dönemde pek çok ertelenen talep dönüp gelecek ve artan evlenmeler, geciken boşanmalarla birlikte sektör eski hareketini kazanacak. Bunu austos ayından bu yana görmeye başladık."Gökyıldırım, KMD olarak sektörde kayıtlı kurallı perakendenin payını artırmak için uğraştıklarını dile getirerek, ekonomiye katkının da bu alanda daha da fazla artacağını aktardı."Şu an kayıt altında olan perakende olması gereken seviyede değil." diyen Gökyıldırım, her sene bu oranın arttığını bildirdi.Geleceğin perakende için geldiğini bildiren Gökyıldırım, önümüzdeki 3-5 sene içinde yaşanacak değişimleri fark edenlerin hayatta kalacağını dile getirdi.