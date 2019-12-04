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Perakende Günleri 2019

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, "Bu sene aşağı yukarı sektörümüz yüzde 15-16 civarında büyüdü ama enflasyondan dolayı reel büyüme yüzde 3-4 puan dolaylarında.

04.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:00Perakende Günleri 2019
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, "Bu sene aşağı yukarı sektörümüz yüzde 15-16 civarında büyüdü ama enflasyondan dolayı reel büyüme yüzde 3-4 puan dolaylarında. Gelecek sene enflasyonun tek hanede kalması durumunda yüzde 20'ye yakın büyüme bekliyoruz. Reel büyümeyi de çift haneye taşımayı hedefliyoruz." dedi.
Perakende Günleri 2019 kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Demirer, perakendenin stoklu ürünü olmayan tarafında yer aldıklarını, işi daha yaşam merkezine çeviren tarafta olduklarını söyledi.
Demirer, şunları kaydetti:
"TURYİD olarak biz bugünkü sektör büyüklüğü olan 100 milyar TL'nin 25 milyarlık kısmını yapıyoruz. 'de 100 bin yeme içme noktası var. Bizim bin 500 üyemiz var ama 100 milyar TL'de 25 milyar TL'yi yapıyoruz. Bu sene aşağı yukarı sektörümüz yüzde 15-16 civarında büyüdü ama enflasyondan dolayı reel büyüme yüzde 3-4 puan dolaylarında. Gelecek sene ile ilgili beklentimiz daha yüksek, enflasyonun tek hanede kalması durumunda yüzde 20'ye yakın büyüme bekliyoruz. Reel büyümeyi de çift haneye taşımayı hedefliyoruz."
Büyümelerin ciro büyümesinden geldiğini aktaran Demirer, gastronomiye yeterli ilgi gösterileceği beklentisinde olduklarını söyledi. Demirer, "2020'nin 'Gastronomi Yılı' ilan edileceğini duyduk. Umarım bu bilgi doğru çıkar. Bu, bizim ve ülke adına önemli bir müjde olur." diye konuştu.
"İşçi ve işveren ilişkilerinde artık ciddi sorunlar yaşamaya başladık"
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de işçi ve işveren ilişkilerinde artık ciddi sorunlar yaşamaya başladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin gelecekteki en önemli işlerinden biri ekonominin düzelmesi açısından bizim sektörümüz. Ortalama bir restoran, bin küsur çeşit mal ve hizmet alıyor. İnşaat sektörü durduğunda 'ekonomi durdu' diyorlar ama asıl ekonomiyi hareketlendiren, 20 milyar dolar civarında bir işlem hacmi olan bizim sektör. Erzincan'dan peynir, Urfa'dan salça, İzmir'den kekik alıp ekonomiyi canlandırıyorum, köyden şehre göçü önleyen bir sektörüz.
TÜRES bünyesinde 200 bin çalışanımız var, 10 bine yakın noktada hizmet veriyoruz, milyarlarca dolarlık mal ve hizmet alıyoruz. Ama ne yazık ki hala turizm denildiğinde, deniz ve kumdan ibaret otelci arkadaşlarımız anılıyor. Bu böyle değil, ekonomiyi canlandıran dinamo biziz. Birçok mecrada sadece otelciler söz sahibi ve ekonomiyi sadece otelciler sürdürüyor gibi bir algı var, bu algı değişmeli."
"Turistte nitelik ve niceliği artık tartışmamız lazım"
Ramazan Bingöl, Türkiye'nin, mutfağı ve gastronomisi ile dünyanın birçok ülkesinden ileride olduğunu, bu alandaki ekonomiyi 40 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunduğunu söyledi.
Bingöl, "Turistte nitelik ve niceliği artık tartışmamız lazım. Türkiye'ye her şey dahil gelen, kişi başı 100 dolar harcayan turiste mi bakacağız, yoksa gerçekten Türk mutfağında yemeklere gelen, kişi başı bin-2 bin dolar harcayan turiste mi yöneleceğiz? Algıyı değiştirmemiz lazım, restoran ve kafeler bu ülkedeki ekonominin can damarı." diye konuştu.
"Önümüzdeki yıl dövizin stabil hale gelmesiyle yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz"
Tescilli Markalar Derneği Başkanı İzzet Stamati ise Türkiye ekonomisine sundukları katkılara değinerek, şunları kaydetti:
"Organize perakendede bu sene sonunda yaklaşık 900 milyon dolar civarında yolcu beraberi ihracatı gerçekleşecek. Bunun yüzde 85'i yabancı markalardan oluşup, bu da 750 milyon dolarlık bir hacme tekabül ediyor. Bir döviz çıktısı gerçekleşiyor ancak ciddi anlamda ekonomiye döviz girdisi de sağlamaktayız. Önümüzdeki yıl dövizin stabil hale gelmesiyle yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Bu da çift haneli karlılığı getirecek."
LEAD Network Başkanı Aysun Zaman, perakendedeki kadın yöneticilerin üst düzeylere taşınması için eğitimler verdiklerini belirterek, "2020'de yapılacak toplantımız İstanbul'da gerçekleşecek. Tüm dünyadan yaklaşık 700 perakendeciyi İstanbul'da ağırlayacağız." dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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