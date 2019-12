MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Teknoloji ve internetin hayatımıza girmesiyle birdenbire çoklu kanallar oluştu. Böylece alışverişin her noktadan yapılabileceğini gördük ve bambaşka bir dünyaya ilerlemeye başladık." dedi.Bu yılki içeriği "hız, akıl ve teknoloji" üzerine kurulu olan Perakende Günleri 2019, sektörün temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinliğin bu yılki yeniliklerinden biri de "Uzmanlık Sahneleri" oldu.Soysal Kurucusu Suat Soysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl etkinliğin 19'uncu yılını kutladıklarını hatırlatarak, mekan başta olmak üzere çok sayıda yeniliği hayata geçirdiklerini söyledi."Türkiye'nin en çok tercih edilen çok kanallı perakendecisi olmak istiyoruz"MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım da perakendenin çok ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, "Teknoloji ve internetin hayatımıza girmesiyle birdenbire çoklu kanallar oluştu. Böylece alışverişin her noktadan yapılabileceğini gördük ve bambaşka bir dünyaya ilerlemeye başladık." dedi.Kendilerini müşterinin her türlü talebine karşılık verebilmek için dönüştürerek tüm kanalları birleştirdiklerini ifade eden Gökyıldırım, şunları kaydetti:"Yeni nesil perakendecilikte 4 ana başlıktan bahsedebiliriz. İlki, müşteriyi dinlemek ve ne istediğini anlamak... Müşteri dinlemek için anketler yeterli değil, sosyal medyada kulağınız olmalı. Çağrı merkezleri ise sorun giderme yeri değil, mesajların dinlenildiği yer olmalı. Biz Türkiye'nin en çok tercih edilen çok kanallı perakendecisi olmak istiyoruz. Skorumuzu 3 yıl içinde 14'ten 50'ye çıkardık. İkincisi ise çoklu kanal... Günümüzün tüketicisi alışverişini istediği yerde, istediği şekilde yapıp teslimatının da istediği yere gönderilmesini istiyor. Üçüncüsü, one stop shop... Ürüne dair tüm hizmetlerin tek bir noktadan verilmesini sağlayarak müşterilerimizi memnun edip devamında tekrar tekrar mağazamıza çekmeyi hedefliyoruz. Dördüncüsü de big data yönetimi... Ayda 6 milyon kişi mağazalarımıza geliyor ve üretilen milyarlarca veriyi iyi işleyerek tüketicilerimizi iyi tanıyıp hizmetimizi geliştiriyoruz. Doğru ürünleri doğru fiyatlarla doğru sayıda müşterilerimizle buluşturuyoruz.""Son 5 yılda şirketin yaklaşımını start-up mantığına çekmeye çalışıyoruz"Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler de 2005'te dünyanın en büyük 10 şirketinde bir dijital şirketin bulunduğunu, bu yıl 10'undan 7'sinin dijital şirket olduğunu söyledi.Güler, dünyada start-up olarak başlayan milyar dolar seviyesine gelen 275 unicorn şirket bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"İlk 25 şirketin değerleri 7 milyar dolar ila 75 milyar dolar arasında değişiyor. Zirvede ise TikTok var. Türkiye'de en değerli şirketin değeri 6 milyar dolar. Biz Vestel olarak, dijital devrimi gerçekleştirerek dolar bazında büyümemizi artırmak istiyoruz. Son 5 yılda şirketin yaklaşımını start-up mantığına çekmeye çalışıyoruz ve bu yolda şirketi 7 yaş gençleştirdik.Genç uzman arkadaşlarımıza sorumluluk ve yetki veriyoruz. Yaptığımız tüm projeleri 1200 bayimizle entegre şekilde yürütüyoruz. Artık sadece televizyon satmak istemiyoruz, hizmet vermek istiyoruz ki müşterimizle sürekli iletişimde olalım. Her ay temasta olduğumuz 25 bin abonemiz var ve ocak ayında yerli operatörümüz Vestelcell ile bütün mağazalarımızda hizmette olacağız."Opet Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin ise Ultramarket konsepti ile bir kazanma ekosistemi oluşturmak istediklerini belirterek, "Ultramarket; hem bayiler hem markalar hem de müşterinin kazan-kazan ilişkisinin bir dönüşüm hikayesi. Müşterilerimiz çok kıymetli lokasyonlarda bulunan Ultramarket'lerimize 7 gün 24 saat ulaşabiliyorlar. Bu özelliği ile akaryakıt istasyonları ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. Tüm ürün kategorilerimiz tüketicinin 360 derece ihtiyacını karşılamak üzere dizayn ediliyor." dedi.