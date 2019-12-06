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Perakende Günleri 2019'a Rekor Katılım

Türkiye'de perakende sektörünün nabzını tutan sektörün en büyük buluşma platformu Perakende Günleri 2019, Paul Dwyer ve Eren Dwyer'in kapanış konseri ile sona erdi.

06.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:54Perakende Günleri 2019'a Rekor Katılım

Perakende Günleri bu sene 7543 kişi ile rekor bir katılıma ulaştı.

ve uluslararası arenada en büyük iş organizasyonları arasında gösterilen ve Soysal tarafından aralıksız olarak 18 yıldır düzenlenen organizasyonlardan biri olan Perakende Günleri'nde perakende sektörü ve ilgili tüm sektörlerin güncel durumunu tartışılırken sektörün geleceğine yön vermek ve sektördeki yenilikleri paylaşmak üzere alanında uzman yabancı ve yerli konuşmacılar sektör temsilcileriyle buluştu.

Rap müziğin efsane ismi Ceza ile açılış yapan Perakende Günleri, kendi rekorunu kırarak 49 oturumda 68 konuşmacıyı ağırladı.

Perakende Günleri 2019 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Soysal kurucusu Suat Soysal "Hayatımın her döneminde 19 rakamı benim için ayrı bir önem taşımıştır. Hep bir anlamı olmuştur. Bu sene Perakende Günleri'nin 19.'suydu ve değişikliğe gitmek istedik. Daha önce farklı alanlarda olan fuar ve konferans alanlarını birleştirdik ve mekânda da değişikliğe giderek Haliç Kongre Merkezi'nde Perakende Günleri 2019'u gerçekleştirdik. Bir diğer değişikliğimiz ise ana konferanslar dışında farklı alanlarda 'Uzmanlık Sahneleri' düzenlemiş olmamız. Ceza ile bir 'ilk'e de imza attık ve sabah 9.00'daki açılışımızı rap müzik ile yaptık. Böylece tarihin en erken saatte yapılan rap müzik gösterisine de hep birlikte şahit olduk. Katılımcılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler her bir kararımızda ne kadar doğru adımlar attığımızı gösterdi"


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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