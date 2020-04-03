Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle sert düştü

TEPAV Perakende Güven Endeksi Mart 2020'de bir önceki aya göre 7,1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan azaldı.

03.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:23
Perakende güven endeksi, covid-19 etkisiyle sert düştü
TEPAV Perakende Güven Endeksi Mart 2020'de bir önceki aya göre 7,1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksinin (TEPE) 123. sayısı yayımlandı.TEPE, COVID-19 salgınının etkisiyle Mart 2020'de bir önceki aya göre 7,1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan azaldı. Perakende güveninin azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu.

'Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar' sektörü, mart ayında perakende güveni artan tek sektör oldu. Bu artışta yaklaşık 25 milyon öğrenciyi kapsayan uzaktan eğitime geçişin etkili olduğu düşünülmektedir. AB-27 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha kötü performans sergiledi.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı

Mart ayında -21,4 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 9 puan, geçen aya göre 7,1 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki azalış etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2020'de -21,8 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 13,4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 puan azaldı.

Mart 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 26,3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 36,2'si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 37,6 oldu. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Ekonomi
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
KOBİ’lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı Ekonomi
KOBİ'lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:04: Yaş meyve ve sebze ihracatı hız kesmedi - Ekonomi 11:04: İMDER'den "ekonomik önlem paketinde yer alma" çağrısı - Ekonomi 11:04: 11. İstişare Kurulu toplantısı Kovid-19 gündemiyle yapıldı - Ekonomi 11:02: Baymak'tan uzaktan görüntülü teknik servis hizmeti - Ekonomi 11:01: TÜROB'dan otellere online hijyen eğitimi - Ekonomi 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:30: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:00: Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Ekonomi 09:26: Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı - Ekonomi 09:18: Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak - Ekonomi 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber