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Perakende satış endeksleri açıklandı

Perakende satış hacmi 2019 Kasım döneminde yıllık yüzde 8,5 arttı.

14.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:15Perakende satış endeksleri açıklandı
Perakende satış hacmi 2019 Kasım döneminde yıllık yüzde 8,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi(2015=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8 arttı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 arttı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 18,5 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,3 arttı.
PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2,9 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

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