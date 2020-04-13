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Perakende satış hacmi endeksleri

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,6 arttı.

13.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:22
Perakende satış hacmi endeksleri
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,6 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,3 artış kaydetti.

Perakende ciro, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,4 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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