17.07.2019 10:09
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Perakende satış hacmi Mayıs'ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Mayıs

Perakende satış hacmi Mayıs'ta, aylık bazda yüzde 0.3 artarken, yıllık bazda yüzde 3.7 düştü.

Perakende satış hacmi Mayıs'ta, aylık bazda yüzde 0.3 artarken, yıllık bazda yüzde 3.7 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi Mayıs'ta yıllık yüzde 3.7 azalırken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.8 azaldı.
Mayıs'ta perakende satış hacmi aylık bazda yüzde 0.3 arttı. Aynı dönemde gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5 ve otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0.3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0.1 düştü.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16.6 ve otomotiv yakıtı satışları da yüzde 5.8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.8 arttı. Bu dönemde ayrıca gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1.7 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.2, otomotiv yakıtı satışlarında da yüzde 0.5 arttı. (Grafik ve Tablo)


Kaynak: DHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

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