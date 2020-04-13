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Perakende satış hacmi şubatta yüzde 10,6 arttı

Perakende satış hacmi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 10,6 arttı.

13.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:17
Perakende satış hacmi şubatta yüzde 10,6 arttı
Perakende satış hacmi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 10,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şunat dönemi perakende satış endeksleri açıklandı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 21,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,3 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 2,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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