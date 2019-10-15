Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 4.3 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.0, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 5.8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağustos ayında, Temmuz'a göre yüzde 0.3 arttı.

Aynı dönemde, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 0.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.4 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.5 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.4, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 8.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ağustos ayında, Temmuz ayına göre yüzde 0.1 azaldı. Aynı ayda otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 0.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7 arttı. (Grafik - Tablo)