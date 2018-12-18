Perakende Satış Hacmi Yıllık Bazda Yüzde 7,5 Azaldı

Perakende satış hacmi 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Ekim ayı 'Perakende Satış Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6 arttı.
Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 azaldı.
Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 23, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 arttı.
Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6 arttı. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu
Kaynak: İHA