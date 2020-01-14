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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 8.5 arttı (2)

Perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 yükseldi.

14.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:22Perakende satış hacmi yıllık yüzde 8.5 arttı (2)
Perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine  göre yüzde 8.5 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8.0 yükseldi.

Perakende satış hacmi Kasım'da aylık yüzde 1.7 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.7, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 0.6 yükseldi.

Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.3 yükseldi.

Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım'da önceki aya göre yüzde 2.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.8 yükseldi. (Grafik)


- İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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