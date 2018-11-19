Perakende Satış Hacmi Yüzde 3,4 Azaldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:11

Eylül ayında perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı 'Perakende Satış Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 arttı.PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4,6 AZALDI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azaldı.PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 22,5 ARTTI Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,7 arttı.PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,3 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.(İHA)