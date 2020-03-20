Perakende satış noktalarındaki un rafları dolacak
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ulusoy, "Yurt içinde ne buğday stokunda ne un stokunda ne de un üretiminde herhangi bir aksama yok. Konu sadece bu ürünlerin tedarik ağı içerisinde raflara ulaşmasıdır" açıklamasında bulundu.
20.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:47
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ulusoy , "Yurt içinde ne buğday stokunda ne un stokunda ne de un üretiminde herhangi bir aksama yok. Konu sadece bu ürünlerin tedarik ağı içerisinde raflara ulaşmasıdır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com