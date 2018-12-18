18 Aralık 2018, 10:20
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Perakende Satışlar Ekim'de Yıllık Yüzde 7.5 Azaldı

Perakende Satışlar Ekim

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Ekim ayında yıllık yüzde 7.5, aylık yüzde 2.6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Ekim ayında yıllık yüzde 7.5, aylık yüzde 2.6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre, Ekim ayında yıllık satışlarda;

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.1,

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.6 azalırken,

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.6 arttı.

Aylık perakende satış hacmi de yüzde 2.6 azalırken aylık satışlarda;

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.1,

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.2

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.6 azaldı.

TÜİK'e göre;

"Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 artarken, Ekim'de yıllık satışlarda;

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 23,

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.8,

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 20.1 arttı.

"Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı ve aylık satışlarda;

       - gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.4,

       - otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.6 azalırken,

       - gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.6 arttı." (Tablo ve Grafik) - İstanbul Türkiye İstatistik Kurumu
Kaynak: DHA