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Perakende sektörü ülke büyümesine katkı veriyor

TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu, 3'üncü çeyrek sonuçları itibarıyla perakende sektörünün yüzde 5 'lik reel büyümeye ulaştığını söyleyerek, modern perakendenin ülkenin büyüme oranının üzerinde büyümeyle ekonomiyi desteklediğini dile getirdi.

04.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:30Perakende sektörü ülke büyümesine katkı veriyor
TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu, 3'üncü çeyrek sonuçları itibarıyla perakende sektörünün yüzde 5 'lik reel büyümeye ulaştığını söyleyerek, modern perakendenin ülkenin büyüme oranının üzerinde büyümeyle ekonomiyi desteklediğini dile getirdi.

Perakende Günleri 2019, Kongre Merkezi'nde başladı. Bu sene yenilik ve uzmanlıklara odaklanan Perakende Günleri 2019, kendi rekorunu kırarak 49 oturumda 68 konuşmacıyı ağırlayacak. Perakende Günleri kapsamında düzenlenen toplantıda sektörün önde gelenleri son gelişmeleri değerlendirdi.

Efsane Cuma cirosu 6 milyar lira

Alışverişseverlerin her yıl heyecanla beklediği Efsane Cuma indirim festivalinin bilançosu açıklandı. Perakende Günleri 2019 kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, o gün 4,7 milyar liralık kartlı harcama yapıldığını açıklayarak kartlı ödemelerin 1.4 milyar TL'lik kısmı internetten yapıldığını aktardı.

Öncel, nakit harcamalarla birlikte ortaya çıkan toplam alışveriş cirosunun 6 milyar liraya ulaştığını duyurdu. Bu cironun çok önemli kısmını BMD üyeleri tarafından gerçekleştirildiği söyleyen Öncel, "11.11'de başlayan indirim dalgası Efsane Cuma'ya kadar sürüyor. Bu durum ister istemez müşteriyi bekleme noktasına getiriyor. Bu beklemede perakendenin günlük akışını olumsuz etkiliyor" dedi.

Öncel, e-ticarette önümüzdeki 3 yıllık dönemde çok önemli değişikliklerin görüleceğini belirtti.

Özpamukçu: "Modern perakende ülke büyümesini destekliyor"

TAMPF Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ise 3'üncü çeyrek sonuçları itibarıyla perakende sektörünün yüzde 5 'lik reel büyümeye ulaştığını söyleyerek, modern perakendenin ülkenin büyüme oranının üzerinde büyümeyle ekonomiyi desteklediğini dile getirdi.

Büyüme içerisinde çalışan sayısındaki artışlara dikkat çeken Özpamukçu, "Modern perakende yüzde 4 istihdam büyümesi oluşturdu. Bu durum istihdamdaki sıkıntıları konuştuğumuz bu günlerde modern perakendenin çok önemli bir görev üstlendiği gösteriyor" diye konuştu. Sektördeki yüzde 5'lik büyümenin metrekare büyümesi kaynaklı olduğunu belirten Özpamukçu, alışveriş yönelimlerine bakıldığında gıda alışverişlerinde temel gıdaya yönelim görüldüğünü söyledi. 2019 yılının alışveriş ve perakende sektörü açısından çok iyi geçmediğinin altını çizen Özpamukçu, son çeyrek beklentilerin yüksek olduğunu kaydetti.

Perakende Günleri'nin bu yılki içeriği hız, akıl ve teknoloji üzerine kuruldu. Hızla gelişen teknoloji, dijitalleşme ve sürekli farklılaşan tüketici davranışlarıyla yaşanan büyük değişim Perakende Günleri 2019'da ele alınarak perakendecilerin bu dönemde neler yapabileceği aktarılacak. - İSTANBUL

Haliç, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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