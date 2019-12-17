Perakende sektörü yeni yıl hazırlıklarını tamamladı

Kasım ayında düzenlenen Efsane Cuma kampanyaları özellikle e-ticaret sektöründe tüketicilerin büyük ilgisiyle karşılandı. E-ticaretin ardından perakende sektörü de yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı.



Tüketiciler yıl sonunda düzenlenen indirim kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor. Mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde uygulanan indirimlerle tüketiciler maliyet avantajı sağlarken, üreticiler talepler nedeniyle artan hacimden memnun. Kampanyalarla dolu Kasım ayının ardından yeni yıl yaklaştıkça mağazalar tüketicilere özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.



Hazır giyim sektöründe uygun fiyatlı ürünler sunan BTM (Bilinçli Tüketici Mağazaları) de yılbaşı için mağazalarında 21-22 Aralık tarihlerinde 'hediye günleri' düzenlediğini açıkladı. Ayrıca marka yeni yıla öze hediye önerileri de hazırladı.



"Yeni yıla girerken her keseye uygun hediye sunmak istedik"



Yeni yıla girerken herkes sevdiklerine ufak tefek hediyeler alarak onları sevindirmek istediğini belirten BTM Genel Müdürü Süleyman Yılmaz, "Ancak dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma hem tüketiciyi hem de fiziksel perakende mağazalarını olumsuz etkiledi. Marka olarak sunduğumuz fırsatlarla 7'den 70'e herkesin ister kendine ister sevdiklerine gönlünce hediye alabilmesini hedefledik. 2019'un son günlerini de 'Herkese, her keseye hediye günleri' olarak ilan ederek hediye alternatifleriyle 2020'ye herkesin mutlu girmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hediye seçenekleri



Markanın yeni yıl için hediye önerileri arasında, soğuk kış günlerinde çocukların yeni yıla daha sıcak bir şekilde girebilmesi için rengarenk sweatshirtlerin ve eşofmanların dikkat çektiği belirtilirken, çocuk botlarının ise yağmur ve kara karşı güven veren hediye alternatifleri olduğu kaydedildi.



Kadınlar için yeni yıl ruhuna uygun işlemeli pantolon ve sıcağı sevenler için yumuşacık panduf alternatiflerinin göz doldurduğunu kaydeden marka, zarif ve tamamlayıcı hediye alternatifi düşünenlerin imdadına ise şalların ve çantaların koşacağını bildirdi.



Yün gömlekler, balıkçı yaka kazaklar ve deri botların ise erkekler için alternatif hediye olarak görülebileceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA