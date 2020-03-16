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Perakende ve yeme-içme sektörü beklemeye geçti

Okulların tatil edilmesi, sanat ve bazı spor faaliyetlerinin durması, bazı şirketlerin evden çalışmaya geçmesinin ardından gözler perakende ve dışarıda yeme-içme sektörüne çevrildi.

16.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:35
Perakende ve yeme-içme sektörü beklemeye geçti
Okulların tatil edilmesi, sanat ve bazı spor faaliyetlerinin durması, bazı şirketlerin evden çalışmaya geçmesinin ardından gözler perakende ve dışarıda yeme-içme sektörüne çevrildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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