Perakende ve yeme-içme sektörü beklemeye geçti
Okulların tatil edilmesi, sanat ve bazı spor faaliyetlerinin durması, bazı şirketlerin evden çalışmaya geçmesinin ardından gözler perakende ve dışarıda yeme-içme sektörüne çevrildi.
16.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:35
Okulların tatil edilmesi, sanat ve bazı spor faaliyetlerinin durması, bazı şirketlerin evden çalışmaya geçmesinin ardından gözler perakende ve dışarıda yeme-içme sektörüne çevrildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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