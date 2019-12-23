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"Perakende Yasası güncellenmeli" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2019'un esnaf ve sanatkarın beklentileri doğrultusunda geçmediğini belirterek, "Esnafımızı zincir market ve AVM'lerin haksız rekabetinden koruyacak Perakende Yasası'ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı.

23.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:48
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , 2019'un esnaf ve sanatkarın beklentileri doğrultusunda geçmediğini belirterek, "Esnafımızı zincir market ve AVM'lerin haksız rekabetinden koruyacak Perakende Yasası'ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı. 2020 yılında zaman kaybedilmeden bu yasa güncellenmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, perakende ticaretin düzenlemesi için yaklaşık 5 yıl önce yürürlüğe giren Perakende Yasası'nın, esnaf ve sanatkarların mağduriyetini önleme noktasında yeterli olmadığına dikkati çekti.
AVM ile zincir mağazaların, plansız ve kontrolsüz şekilde arttığına işaret eden Palandöken, "2019 esnaf ve sanatkarın beklentileri doğrultusunda geçmedi. Esnafımızı zincir market ve AVM'lerin haksız rekabetinden koruyacak Perakende Yasası'ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı. 2020 yılında zaman kaybedilmeden bu yasa güncellenmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, haftada 7 gün açık AVM ve zincir mağazaların Avrupa'da olduğu gibi 1 gün kapatılmasını içeren bazı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Söz konusu işletmeler geç saatlere kadar açık kalarak, esnaf ve sanatkarlar açısından kayıplara neden olmaktadır. Dolayısıyla AVM'ler ve zincir mağazaların çalışma saatleri 10.00-20.00 arası ile sınırlandırılmalı. AVM'ler açılış kapanış saatlerine uymalı, kendilerine göre özel gün tayin etmemeli. Bundan sonra yapılacak AVM'ler şehir dışına taşınmalı."

Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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