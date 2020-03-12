Perakendecilerden tüketicilere fiyat artışına karşı "ihtiyacın kadar al" önerisi
Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, tüketicilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahanesiyle fırsatçılık yapanlara karşı ihtiyaçları kadar alışveriş yapmalarını tavsiye etti.
12.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:54
Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, tüketicilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahanesiyle fırsatçılık yapanlara karşı ihtiyaçları kadar alışveriş yapmalarını tavsiye etti.
Kılıç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yetkili kurum ve kuruluşlarının, virüsle ilgili süreci başarıyla yürüttüğünü belirtti.
Bursa'da derneğe üye 250 market bulunduğuna işaret eden Kılıç, "PERDER üyeleri olarak tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stokunu yapmış durumdayız. Yerel perakendeciler olarak fırsatçılara meydan vermemek adına üretici ve tedarikçilerimizle iş birliği içindeyiz. Bu tip süreçlerde halkımıza önerimiz, 'İhtiyacın kadar al, her zaman uygun al' şeklindedir." ifadelerini kullandı.
Kılıç, fiyat artışlarıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları da yakından izlediklerini belirterek şunları kaydetti:
"Oturdukları yerden yalan haber üreten ve paylaşan, ellerinde herhangi bir belge olmadan, bilgisayar ortamında 5 dakikada hazırlanabilecek bir görselle üyelerimiz ve meslektaşlarımızı zan altında bırakan, paylaşan kişi ve kurumlarla hukuki alanda mücadele edeceğiz. Söz konusu siteler paylaştıkları haberleri kısa bir süre sonra sitelerinden kaldırmışlardır ancak bu bilgi doğruymuşçasına sosyal medyada yayılmasına neden olmuşlardır. İnsanların üzerinde algı yaparak bizleri halkımız nezdinde itibar kaybına uğratmaya çalışmaktadırlar."
Haşim Kılıç, tüketicilerden, fahiş fiyatlarla satış yapılan bakkal, market gibi işletmeleri tespit etmeleri halinde kendilerine bildirilmelerini istedi.
Kılıç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yetkili kurum ve kuruluşlarının, virüsle ilgili süreci başarıyla yürüttüğünü belirtti.
Bursa'da derneğe üye 250 market bulunduğuna işaret eden Kılıç, "PERDER üyeleri olarak tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stokunu yapmış durumdayız. Yerel perakendeciler olarak fırsatçılara meydan vermemek adına üretici ve tedarikçilerimizle iş birliği içindeyiz. Bu tip süreçlerde halkımıza önerimiz, 'İhtiyacın kadar al, her zaman uygun al' şeklindedir." ifadelerini kullandı.
Kılıç, fiyat artışlarıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları da yakından izlediklerini belirterek şunları kaydetti:
"Oturdukları yerden yalan haber üreten ve paylaşan, ellerinde herhangi bir belge olmadan, bilgisayar ortamında 5 dakikada hazırlanabilecek bir görselle üyelerimiz ve meslektaşlarımızı zan altında bırakan, paylaşan kişi ve kurumlarla hukuki alanda mücadele edeceğiz. Söz konusu siteler paylaştıkları haberleri kısa bir süre sonra sitelerinden kaldırmışlardır ancak bu bilgi doğruymuşçasına sosyal medyada yayılmasına neden olmuşlardır. İnsanların üzerinde algı yaparak bizleri halkımız nezdinde itibar kaybına uğratmaya çalışmaktadırlar."
Haşim Kılıç, tüketicilerden, fahiş fiyatlarla satış yapılan bakkal, market gibi işletmeleri tespit etmeleri halinde kendilerine bildirilmelerini istedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Haşim Kılıç, Bursa, Ekonomi
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