Perakendede cirolar bir günde yüzde 25’ten fazla düştü
İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının perakende sektörünü olumsuz etkilediği, bir günde yabancıya yapılan kartlı satışların yüzde 20 ila 30 arasında düştüğü, bazı AVM'lerde ise bu oranın yüzde 40'a çıktığı ifade ediliyor.
12.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:04
İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının perakende sektörünü olumsuz etkilediği, bir günde yabancıya yapılan kartlı satışların yüzde 20 ila 30 arasında düştüğü, bazı AVM'lerde ise bu oranın yüzde 40'a çıktığı ifade ediliyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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