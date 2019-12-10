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Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri

BSH Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri" etkinliğinde "Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019" sahiplerini buldu.

10.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:16Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri
BSH 'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri" etkinliğinde "Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019" sahiplerini buldu.
Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, perakendeciler, cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli kriterde toplam 10 başlıkta ödüle layık bulundu.
Cirolarına göre Türkiye'nin en büyük perakende şirketi BİM olurken, onu ve Migros takip etti.
A101, Türkiye'de en çok mağazası bulunan perakende şirketi ödülünü alırken, BİM ikinci, Şok ise üçüncü oldu.
Yurt dışındaki metrekareye göre en büyük Türk perakende şirketleri ise sırasıyla LCWaikiki, BİM ve İstikbal olarak kaydedildi. Yurtdışında mağaza sayısına göre de sıralama değişmedi.
TAB Gıda "İstihdam Yaratma" kategorisinde birinciliğe ulaşırken, A101 ikinci, LCWaikiki ise üçüncü sıraya yerleşti.

Mağaza sayısına göre, Migros, en büyük perakende şirketi ödülüne hak kazanırken, en büyük indirim perakende şirketi ise A101 seçildi.


Ayakkabıda Flo Mağazacılık mağaza sayısına göre en büyük ödülünü alırken, diğer katogorilerde de şu şirket ödül almaya hak kazandı:
"Giyimde LcWaikiki, lüks perakendede Vakko, mobilyada İstikbal, yapı markette tekzen, ev tekstilinde English Home, züccaciyede Karaca, teknoloji perakendede Teknosa, fast food perakende TAB Gıda, kişisel bakım ürünleri perakendede Gratis, kitap ve kültür ürünlerinde D&R, ev ve iç giyim perakendede Penti."
Forum, 2 panele ev sahipliği yaptı
Farklı kategorilerdeki perakende devlerini bir araya getiren etkinlik esnasında sektördeki değişimi gözler önüne sermek ve perakendedeki inovasyonu gündeme taşımak amacıyla "Liderlerin İnovasyon Stratejileri" ve "2020'de Yeni Tüketici ve Deneyimin Gücü" başlıklı 2 oturum gerçekleştirildi.
"Liderlerin İnovasyon Stratejileri" başlıklı oturumu Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Nilüfer Gözütok Ünal yönetirken, bu oturumun katılımcıları arasında Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo ve MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım yer aldı.
"2020'de Yeni Tüketici ve Deneyimin Gücü" konulu oturumu ise Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane yönetirken, Roman Kurucusu Turgut Toplusoy, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ve LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük oturumun panelistleri oldu.

Türkiye, a101, CEO, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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