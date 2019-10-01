Perakendeye katkı sağlayan teknolojilere ödül

Perakende sektörüne en çok fayda sağlayan teknoloji çözüm ortaklarının motivasyonunu yükseltmek, sağladıkları faydaları ortaya koyabilmek kadar en iyi çözümlerin global arenada da tanıtılmasına odaklanan Perakende Teknolojileri Ödülleri sahiplerini buldu.



Perakende Teknolojileri Ödülleri'nde ITG, "vSRM Perakende Sektörü Platformu" çözümü ile "En İyi Teknoloji Ödülü"ne layık görüldü.



"En İyi Teknoloji Ödülü", perakende işletmelerinin stoklarını kontrol etmelerine, ödeme sistemlerini geliştirmelerine, satışlarını artırmalarına, müşteri hizmetlerini geliştirmelerine, süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, perakende teknolojilerindeki yenilikleri içeren programlar-yazılımlar-uygulamalar ve bu çözümleri geliştiren teknoloji çözüm ortaklarına veriliyor.



KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, bu tür ödüllerin sektörde teknoloji kullanımını yaygınlaştırdığını ve yeni girişimcileri teşvik ettiğine değinerek, "Ödül başvurularını değerlendirirken çok farklı çözümlerle karşılaşarak, yerli girişimcilerimizin bu çalışmalarından büyük gurur duyduk. Sektöre önemli faydalar sağlayacağını düşündüğümüzü projeleri ödüllendirerek daha çok kişiye ulaşmalarını sağlamaktan mutluyuz. Perakende işletmelerimizin de kendi bünyesinde geliştirdikleri, kendi operasyonlarındaki verimliliği artıran projelerini görmek, bizler için hem ufuk açıcı hem de gurur verici oldu. Gelecek yıllarda her iki kategoride de daha çok başvuru bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA