Perde "ikinci bir şans" için açılacak

İkinci bir şansın varlığını, tutkuyla çaba harcayanların hikayesini ve vazgeçmemeyi anlatan "İkinci Bölüm" adlı tiyatro oyunu, Ankara izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Ankara Devlet Tiyatrosunun, Neil Simon'un yazdığı, birçok tiyatro topluluğunca sahnelenen "İkinci Bölüm" adlı yeni oyunu, 18 Şubat Salı günü prömiyer yapacak.Devlet Tiyatroları (DT) oyuncularından Ayşe Berna Konur 'un ilk yönetmenlik deneyimini sergilediği oyunda, Orhan Özyiğit, Gökçe Yurtsal, Özden Göküz ve Başak Gürdal rol alıyor.Karakterlerin iki farklı dünyasını paralel şekilde anlatma imkanı sunan farklı dekor tasarımı Cenk Oral tarafından yapılan oyunda, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na, kostüm tasarımı ise Gökçe Şener'e ait.Yönetmen Ayşe Berna Konur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Neil Simon'un 1970'lerin sonunda yazdığı eserin oldukça ses getiren bir oyun olduğunu söyledi.Oyunda, George, Jennie, Leo ve Faye adlı 4 karakterin bulunduğunu belirten Konur, "Leo evli ve kendi içinde çıkmazları olan bir adam. Faye evlenmiş, mutluluğunu çok geride bıraktığını düşünen, eşinin ilgisizliğinden şikayetçi, sevilmeye ihtiyacı olan bir oyuncu. Jennie ise çok büyük umutlarla evlenmiş ama umduğunu bulamayıp yeni boşanmış bir kadın. George, umduğunun çok üzerinde bir evlilik yapmış, büyük aşk yaşamış ama eşini henüz kaybetmiş, mutsuz bir yazar." diye konuştu.Oyunun izleyicilere umut vereceğini vurgulayan Konur, sözlerini şöyle sürdürdü:"Diyoruz ki her zaman her istediğimiz olmuyor, bazen düşünmediğiniz bir anda, büyük bir aşk karşınıza çıkabilir. Bazen de düşündüğünüz büyük planlar suya düşebilir, hayal ettiğiniz şeyleri bulamayabilirsiniz. Oyunumuz sevgiyi gösteriyor, bunun yanında günümüz çağında unutulmuş olan 'vazgeçmeme'yi anlatıyor. Yönetmen olarak bunun altını çizmeye çalıştım.Bunu aşka inanan Jennie'nin kadın duygusuyla biraz daha derinleştirmeye çalıştım. Oyunda sevdiğine ve gerçek duygularına inanan, onu bir kalemde silip atmayan, doğrusunu, eğrisini görüp bunları sevdiğiyle paylaşan bir kadınla her şeyiyle sevdiği kadının yanında olan, ona inanan bir erkeği görüyoruz. Kafası karışık iki genci de kendi evliliklerini sorgularken izleyeceğiz. Oyun bize umut etmeye değer bir hayat olduğunu anlatacak. Bir şekilde ikinci şans hep var aslında, yok değil."Konur, İkinci Bölüm'de "kutu dekor" sistemini kullandıklarına dikkati çekerek, "İki evi de iki evin yaşam biçimini de anlatan, içselleştiren, kendi yaşamlarındaki bakış açılarına da çerçeve tutan bir dekor hazırladık. Hem işlevsel olsun istedik hem de o dar alanda vermek istediğimiz duyguları da yoğun şekilde seyirciye geçirmeye, seyircinin bir vizörden net bakabilmesini sağlamaya çalıştık. O yüzden alanımız çok büyük değil ama işlevsel ve samimi." ifadelerini kullandı.İkinci Bölüm'de ışık kullanımının da önem taşıdığına işaret eden Konur, koyu kışta başlayıp yaza kadar devam eden bir süreci anlatan oyunda buna yönelik algıyı ışıkla sağladıklarını vurguladı."Sahnedeki arkadaşlarımı çok daha rahat anlıyorum"Konur, 27 yıldır DT'de oyunculuk yaptığını, ilk yönetmenlik deneyimini bu oyunda yaşadığını anlatarak, "Rejide çok keyif aldım. Oyuncu ve teknik arkadaşlarımın desteğiyle çok keyifli süreç geçirdik. Yeni sezonda, yeni oyunlarla reji yapmaya devam etmeyi umuyorum." dedi.Yönetmenliğin kendisi için önemli bir deneyim olduğuna değinen Konur, "Oyuncu olmanın verdiği 'bu tarafta olma' duygusuyla aşağıdan baktığımda, sahnedeki arkadaşlarımı çok daha rahat anladığımı düşünüyorum. Neden onu bugün yapamadığını, aslında yarın yapacağını bilebiliyorum. Bu çok değerli bir şey. Bu deneyimi yaşamak büyük bir huzur ve keyif verdi." değerlendirmesinde bulundu.Konur, tüm tiyatroseverleri "İkinci Bölüm" oyununu izlemeye davet etti.