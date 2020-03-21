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Perdeciliği bırakıp maske yaptı

Hakkari'de 17 yıllık perdeci Fevzi Kaya ve oğul korona virüsüne karşı korunmak için polyester bezden maske üretimine başladı.

21.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:00
Perdeciliği bırakıp maske yaptı
Hakkari 'de 17 yıllık perdeci Fevzi Kaya ve oğul korona virüsüne karşı korunmak için polyester bezden maske üretimine başladı.

Türkiye 'de korona virüs görülmesinin ardından Hakkari'nin Kayacan Caddesi üzerinde perdecilik ve çeyiz sektöründe 17 yıldır hizmet veren Fevzi Kaya ve oğlu Uğur Kaya, eczanelerde maske bulamayan vatandaşlar için atölyelerinde hijyenik bir ortamda polyester bezden maske dikimine başladı. Maske üretimine siparişler üzerine başladıklarını belirten Fevzi Kaya, günde 100'ün üzerinde sipariş aldıklarını ifade etti. Vatandaşlara yardımcı olabilmek için böyle bir işe girdiklerini ve maskelerin üretimine başladıklarını ifade eden Kaya, "Vatandaştan talep olduğundan dolayı bizler çalışmaya maske üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız maskeleri piyasa değerinde satıyoruz. Polyester kumaştan yaptığımız maskeleri 2 TL'ye satıyoruz. Bu maskeleri üretmeye devam edeceğiz. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza Uğur Çeyiz Perde Sarayına uğramalarını ve maskelerini bizden ücretsiz almalarını bekliyoruz" dedi..

Babasına yardım eden Paramedik mezunu Uğur Kaya ise son günlerde ortaya çıkan virüsten dolayı Hakkari'de maske bulunmadığını söyledi. Babası ile birlikte maske üretmeye başladığını belirten Kaya bir veya iki örnekten sonra yaptıkları maskelerin beğenildiğini belirterek, "Yaptığımız maskeler beğenildi ve birkaç yerden sipariş almaya başladık. Maske talebi artı. Bizde elimizden geldiği kadar vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an maske fiyatları çok yüksek özelikle eczanelerde hiç bulunmuyor. Bizler halka hizmet etmek için maske üretmeye başladık. Maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlara da burada yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Fevzi Kaya, Uğur Kaya, Türkiye, Hakkari, Güncel

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