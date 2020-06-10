Perdeye bağlanan taş 4 yaşındaki Açelya'nın başına düştü

Perdeye bağlanan taş 4 yaşındaki Açelya'nın başına düştüDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 8 katlı apartmanın 3'üncü katında balkon perdesine bağlanan taş parçası ipinden kopunca zemin katta seyyar yatakta uyuyan 4 yaşındaki Açelya Erdoğan'ın başına düştü.

10.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:01
Perdeye bağlanan taş 4 yaşındaki Açelya'nın başına düştü
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 8 katlı apartmanın 3'üncü katında balkon perdesine bağlanan taş parçası ipinden kopunca zemin katta seyyar yatakta uyuyan 4 yaşındaki Açelya Erdoğan'ın başına düştü. Yaralanan Açelya hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Hacı Kaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın zemin katında çay ocağı işleten esnaf, kızı Açelya Erdoğan'ı uykusu gelince iş yerinin önündeki seyyar yatağa yatırdı. Erdoğan, uyuduğu sırada apartmanın 3'üncü katındaki balkon perdesine bağlanan taş parçası yerinden çıkıp, yatakta uyuyan Açelya'nın başına düştü. Ağlama sesine koşan esnaf, Açelya'yı kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Açelya, ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Açelya Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında taşın düştüğü dairenin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Perdeye bağlanan taş 4 yaşındaki Açelya’nın başına düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Güncel, Haber

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